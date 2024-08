Cami Mayan quedó en medio de una denuncia por fraude: "Primero le roban el novio, ahora le roban el premio"

El lunes por la noche, las redes sociales se vistieron de gala para celebrar los Martin Fierro Digital. Sin embargo, la fiesta duró poco y las polémicas aparecieron con la indignación de Cami Mayan por perder ante el influencer Fermín Bo, más conocido como Ferbo. Además de las ternas mencionadas semanas atrás, APTRA habilitó un nuevo premio a "el más votado en redes" que, para ganar, los nominados debían sumar miles de "me gusta" en la publicación de Instagram donde aparecía su imagen. De esta manera, la ex pareja de Alexis Mac Allister, Ferbo, Nati Jota, Fede Popgold, Cande Ruggeri, María Florencia Freijo y Florencia Tesouro se disputaban el premio.

Cami Mayan en los MF Digital

Los amigos de Ferbo hicieron campaña en las redes sociales para que este se lleve el Martin Fierro a su casa. "Regalo 100 lucas entre los MG del post", escribió Caro Müller a través de sus historias. Dicho y hecho, la joven mostró que al ganar el conductor, sorteó la plata que prometió: "Sigo sin poder creer lo que hiciste. Gracias amiga, estás loca. Te amo", agradeció el premiado con su galardón en mano.

Lo que pareció una estrategia exitosa para muchos, generó la indignación de otros. "Primero le roban el novio, ahora le roban el premio. Justicia por Cami Mayan", aseguró una usuaria de X, quien aseguró que la ganadora debería ser la modelo. El tweet hace referencia al "robo" que sufrió la joven, cuando Ailén Cova logró conquistar el corazón de Mac Allister ,y no solo eso, sino que además se quedó con la ropa que la influencer dejó en su antigua casa.

Carito Muller apoya a Ferbo y sortea 100 mil pesos entre quienes lo votaron

Muchos fueron los usuarios que cuestionaron la actitud de Carito Müller: "Nada más bajo que poner plata para ganar un premio. La verdadera ganadora del Martin Fierro fue nuestra amiga personal" o "Merecido? Merecido hubiese sido para Cami Mayan que no ofreció plata para ganar. Qué asco me da esta gente", cuestionaron los cibernautas. Desde las redes sociales de Patria y Familia no se quedaron atrás y decidieron promocionar el episodio del día de la fecha con la polémica: "Regalamos 100.000 pesos a los que pongan Patria y Familia hoy a las 15HS", detallaron junto a una imagen de los dos conductores que perdieron.

Patria y Familia molestó por su perdida en los Martín Fierro Digital

Los integrantes del programa de LUZU TV, mostraron su sorpresa al ser nominados a esta terna: "Yo había llorado toda la semana al aire, de que no me habían nominado, de que no sé qué... Y bueno, ahora que me nominaron me toca cerrar la boca", confesó Popgold en un móvil que se encontraba cubriendo los Premios. Irónica y picante, Mayan agregó: "O sea, no es 'cerrar la boca', es lindo estar nominado, pero es raro todo."