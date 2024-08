Del cruce entre el "Gordo Dan" y "Te lo resumo así nomás" al reclamo de Sofia Gonet a Ventura: las perlitas de los MF Digital

El lunes por la noche se llevaron a cabo los Martín Fierro Digital de Redes en el exclusivo Rüt Haus, donde más de 200 influencers se reunieron para celebrar la industria del contenido digital y a las figuras más relevantes del año pasado. La velada dejó muchos momentos que dieron qué hablar en las redes sociales, entre los cuales se destacaron las estatuillas conseguidas por Lucas Rodríguez y Migue Granados, el reclamo de Sofía Gonet, el sincericidio de Cami Mayan y Fede Popgold o el curioso cruce de Daniel Parisini, el ex enfermero del Hospital Garrahan conocido por su nombre de usuario "el Gordo Dan", con y Jorge Pinarello, de Te lo resumo así nomás.

Los Martin Fierro se desarrollaron en el exclusivo Rüt Haus

Resulta que el "Gordo Dan", cabeza de la maquinaria de trolls que maneja el oficialismo, fue galardonado con el Premio Martín Fierro Digital en la categoría de "Personaje más influyente en la red social X" (anteriormente Twitter) y si bien durante su discurso comenzó agradeciéndole a sus amigos y seguidores, terminó describiendo a la plataforma de Elon Musk como "la red social más tóxica" y "la peor cloaca de Argentina", y hasta le terminó retribuyendo el premio al ex presidente Alberto Fernández "por destruir al kirchnerismo". "Un agradecimiento muy grande para los kukas en general, porque sin ellos esto no hubiera sido posible", dijo.

El influencers libertario también le agradeció, con ironía, a FOPEA (Foro del Periodismo Argentino), ya que en agosto Parisini fue denunciado por esta organización debido a un supuesto "hostigamiento digital" contra la entidad y algunos de sus miembros, a través de la difusión de información falsa y ataques amplificados en la red social X. Sin ir más lejos, el "Gordo Dan" es autor directo y responsable de los discursos de odio constante, escarnios digitales y fakes news que transmiten las cuentas fanáticas del actual presidente Javier Milei. "Me hice mierda la mano tuiteando. Tuitear es un deporte, sobre todo cuando uno genera tanto odio", había dicho antes de recibir el premio.

Lo cierto es que minutos después, le tocó el turno a Pinarello, autor del canal de Youtube Te lo resumo así nomás, el cual cuenta con 7,46 millones de suscriptores. Reconocido por su postura afín al peronismo, Jorge obtuvo el premio a "Mejor contenido de entretenimiento en YouTube" y directamente le habló a Parisini. "¿Dónde está el Gordo Dan? Vamos a volver, vamos a volver para arreglar el quilombo que van a dejar ustedes", le advirtió al tuitero oficialista.

A lo largo de la velada, Cande Ruggeri y Ferbo revelaron que el Martín Fierro Digital de Oro 2024 iba a ser para dos personas, en lugar de una sola. "Tenemos una sorpresa, no va a haber solo un ganador del Oro, van a haber dos y a los dos ganadores les van a regalar un premio", anunciaron los conductores. De esta manera, Lucas Rodríguez, que ya había ganado como Mejor Youtuber, se llevó el primer Martín Fierro Digital de Oro 2024. "Gracias de corazón, se lo dedico a mi madre, a toda la gente de Pare la mano".La segunda estatuilla fue para Migue Granados, que había sido elegido como Mejor entrevistador. "Gracias de verdad, estoy muy orgulloso de ese laburo, de La Cruda, aprendí que entrevistar es más escuchar que hablar", dijo el conductor de Olga, quien mencionó varias entrevistas fuertes que realizó.

También hubo tiempo para algunos reclamos, ya que no todo fue color de rosa para los nominados. De hecho, algunas personalidades se quejaron de la organización de las ternas, y del armado en general del evento a cargo del presidente de APTRA, Luis Ventura. Sofia Gonet, la influencer conocida por mostrar su vida de lujo, publicó en su cuenta de TikTok un video avisándole a sus seguidores que "no pensaba ir" a los Martín Fierro Digital a pesar de su nominación a Content Creator.

Además, tildó a los premios de "dar vergüenza". "Como verán por mi outfit, no pienso ir", dijo mientras se mostraba en lo que pareciera ser un pijama y siguió: "Chicos, esos premios son una vergüenza, ya perdieron totalmente todo mi respeto. Estoy nominada a Content Creator y no voy a ir ni así. Si ustedes ven las categorías de los Martín Fierro Digital, ya te das cuenta de que lo hizo alguien de 80 años. Hay una categoría que se llama 'Escapada y tiempo libre', amor eso en el mundo digital se llama Travel".

De esta manera, la influencer, con más de 660 mil seguidores en Instagram, fue una de las primeras que alzó la voz ante el armado de ternas de la premiación de Luis Ventura: "No hicieron su tarea, no investigaron". "Después hay una categoría llamada 'El más interactivo en redes', ¿qué es eso? Esas categorías son graciosas, y más gracioso son los nominados, no hay ni un filtro. Hay alguno que otro que tiene sentido que estén, no meto a todos en la misma bolsa", aclaró.

Sin embargo, la joven sostuvo que "hay gente que está muy bien, pero es un 10% o 20% con toda la furia". "Es para agarrar los pochoclos, ver la categoría de nominados y reírse, porque es un programa de humor", sostuvo y pidió que le saquen su nominación: "Así que yo venía acá para hacer este descargo y decirles que, estoy nominada a content creator y les juro que prefiero saber como hago para sacarme. Sáquenme de esa lista porque me da vergüenza y miren que yo no tengo vergüenza de nada".

Martin Fierro Digital 2024

Cami Mayan y Fede Popgold, conductores de Luzu TV, también se mostraron sorprendidos con la organización del evento. Ambos dialogaron con Noticias Argentinas y revelaron que se enteraron de su nominación el mismo día. "Sentimos sorpresa", sostuvieron ambos sobre su repentina nominación a la terna "Los más votados en redes". "Yo había llorado toda la semana al aire, de que no me habían nominado, de que no sé que... Y bueno, ahora que me nominaron me toca cerrar la boca", confesó Popgold, a lo que Cami agregó que siente "lo mismo". "O sea, no es 'cerrar la boca', es lindo estar nominado, pero es raro todo", lanzó la influencer.