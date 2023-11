Carlos Nair fulminó a su hermana Zulemita Menem: "Es una pedazo de garca"

La pelea entre los herederos de Carlos Saúl Menem atraviesa uno de sus peores momentos. El ex presidente falleció en febrero de 2021 y desde entonces, los dedos acusadores apuntan a Zulemita Menem, a quien denunciaron por el vaciamiento de diversas cuentas bancarias y de venta de inmuebles que le correspondían a sus hermanos. Desde entonces, el vínculo entre ella y su hermano Carlos Nair se rompió.

A la espera del fallo de la Justicia por la causa de los herederos, Zulemita afirmó durante una entrevista sobre la relación nula que tiene con sus hermanastros: "Hay hermanos que viven juntos y después no tienen más relación". Y agregó: "El caso de Carlitos... Qué te voy a decir si ustedes lo vivieron. Todos estuvieron siguiendo toda esta película al lado mío".

Zulemita y Carlos Nair

Por otra parte, la hija del fallecido presidente lanzó: "Saben todo lo que hice por él. Los medios saben toda esta película. Yo lo he ido a visitar a la cárcel con mis hijos. Los llevé como ejemplo de lo que no hay que hacer. Además lo acompañé un montón a él".

En tanto, sobre el pedido de dinero vinculado a la herencia que piden el resto de los hijos de Menem, Zulemita fue irónica y afirmó: "Es indiscutible. Que ahora salga a decir cualquier cosa, entiendo que es solo por plata, pero si les hace falta plata les diría que laburen".

Por último, Zulemita fue lapidaria contra el resto de los hermanos que tiene el derecho a la herencia: "Hay herederos, se presentan en la sucesión, yo denuncié como herederos a Carlos Nair, Antonella y Máximo y las cosas se demoraron porque Nair no tenía los papeles que acreditaban que era hijo de mi padre, que se los pide la justicia, pero ya está todo encaminado".

Zulemita, Menem y Carlos Nair

Indignado con las frases de Zulemita, Carlos Nair se comunicó con LAM y afirmó sobre el rol de su hermana a lo largo de su vida:"De mi parte a Zulemita decile que no le dejo nada. Y si caí en adicciones fue con la mía, no con la del pueblo. Pedazo de garca, yo me gano la mía. Jamás me acompañó en nada, solo para la foto".

La respuesta de Zulemita fue más dura: "Yo me levanto todos los días a las 6 y media de la mañana, trabajo, me ocupo de mis hijos, me la paso todo el día en la oficina... Yo les recomiendo a todos que trabajen, porque lo que cae de arriba es la lluvia nada más, que muevan la cola y se pongan a trabajar, es así".