Moria Casán, impactada por la masacre en Villa Crespo: "¿Y si tenía un brote al salir del teatro?"

El caso de la familia asesinada en Villa Crespo, todavía despierta polémicas y repercusiones, por el terrible escenario en el cual Laura Fernanda Leguizamón asesinó a su esposo Bernardo Adrián Seltzer y a sus hijos de 15 y 12 años, Ian e Ivo. En ese sentido, y a partir de una publicación de la asesina en la que la mencionaba, Moria Casán confesó que sintió miedo y hasta se preguntó qué podría haber pasado si ese brote que derivó en lo ocurrido, sucedía cuando ella salía del teatro.

"Me impresiona mi fama, cuando vi y escuché mi nombre en posteo de la mujer asesina de Villa Crespo diciendo: 'la dicción y energía de Moria en el escenario', relatando una escapada express a Mar del Plata, si bien fue tremendo halago de una espectadora más, ¿quién iba a imaginar que mi nombre estaría en su phone? ¿Y si tenía un brote a la salida del teatro? Miedo", escribió la vedette en su cuenta de X (ex Twitter).

Moria Casán y su reflexión tras ver la publicación de la asesina Laura Fernanda Leguizamón en la cual la menciona y elogia.

La reflexión llegó tras que se conozcan ciertos posteos públicos de la desequilibrada mamá que habría terminado con la vida de su familia a partir de un brote psicótico que despertó un cambio de medicación psiquiátrica que recibía. Efectivamente en uno de estas publicaciones se refiere a ese viaje que menciona Moria.

"Un Mardel exprés. Se activó. Se canceló. Se cambió, se hizo lo que se pudo. Es lo que hay. Que llueve. Que sale el sol. Que el hotel. Que manejar. Que el teatro. Que la tormenta. Que sí. Que no. Mardel es muy especial. Muy cerca. Muy práctico. El motivo fue Aquopolis. El motivo fue que el 5 arrancan las clases", señaló Leguizamón en su publicación.

La publicación de la asesina Laura Fernanda Leguizamón en la que menciona a Moria Casán en Mar del Plata.

"El motivo fue mi promesa. Más valijas. Más sillitas. Lonita. Tejito. Palita. Mates. Más sueño. Más mucha atención. Acá estamos. Acá nos vamos. Hasta me encontré con La Gri y Nelly. Que Punta Mogotes. Que Ricardo de punta pizzas, ¿y Moria? Explicame esa dicción y energía arriba del escenario", cerró la asesina el posteo de las fotos de la escapada, entre la que se encontraba la de la vedette.

Los comentarios de la publicación de Moria no fueron tan contemplativos con la ocurrencia de la artista, en el sentido de que la tildaron de querer tener protagonismo alrededor de un tema que no tiene nada que ver con ella, más que por la pequeña casualidad de haberla visto en el teatro meses atrás. "El equivalente a los que subían fotos de que estuvieron en Notre Dame cinco años antes de que se queme", ironizó una usuaria de X. "Te amo moría con el respeto que tu investidura representa, pero esto es un montón", soltó otra. "Moria te re banco, pero tenés que saber que no sos el centro del universo", le explicó una tercera.