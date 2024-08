Cata Gorostidi entre las cuerdas por un posible allanamiento y amenazas de muerte

Poco duraron las buenas noticias. A solo horas de anunciar su noviazgo con Joel Ojeda, este viernes Cata Gorostidi confirmó públicamente que tomará medidas legales contra las noticias falsas que se compartieron sobre su persona.

A través de su cuenta personal de X, la ex hermanita escribió: "Me cansé. Ya tengo abogado para denunciar a cada lugar que está exponiendo una noticia falsa sacada de un Twitter sobre mi persona", escribió. Luego compartió el video donde sus ex compañeros de "Se Picó", canal de streaming conducido por Gastón Trezeguet, se burlaron de una nota que afirma que la mediática recibió denuncias por amenazas.

Catalina Gorostidi

"La ex participante de GH habría amenazado de muerte a una twittera. Lo que debes saber sobre la denuncia con orden de allanamiento que recibió", se lee en la bajada de la nota del diario "El Litoral", que además compartió el programa en su pantalla. Los panelistas en la mesa opinaron al respecto y dieron el visto bueno a la supuesta denunciante: "Esta perfecto", se escuchó decir a Walter Santiago, más conocido como Alfa.

Leyendo la notificación de la usuaria en cuestión, Romina Uhrig anunció que Cata fue notificada por amenaza a través de una carta documento y en los siguientes días podría allanar su casa. Sin embargo, la protagonista del supuesto suceso aseguró que se trata de una mentira de sus colegas: "Destruilos Cata que dejen de hablar giladas" o "Sácales hasta el último peso", fueron algunos de los comentarios de usuarios que la apoyaron en este difícil momento. Así como también hubo personas que no creyeron en sus palabras: "Vos sabés bien que no es falsa".

Cata Gorostidi enojada en Twitter

La hija del ex futbolista Adrián Gorostidi demostró en su paso por Gran Hermano su mal genio. Y es que la joven no se guarda absolutamente nada y destruye a cualquier persona con la que no comparta pensamiento, su vínculo con Juliana "Furia" Scaglione es el gran ejemplo, ya que ambas comenzaron siendo muy amigas dentro del reality show pero luego se convirtieron en enemigas públicas.

Muchos jugadores del programa lograron limar sus asperezas una vez fuera. Cata Gorostidi y Joel pasaron de ser opuestos en un juego a confirmar su relación. Sin embargo, esto no sucedió entre las ex amigas, quienes hace dos días protagonizaron un tenso encuentro en la previa del recital de Ciro y los Persas, donde la doble de riesgo negó dar una entrevista junto a la pediatra, quien al enterarse la definió irónicamente como "una estrella".