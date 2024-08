Catalina Gorostidi y Joel anuncian lo que todos esperaban

El pasado jueves, Catalina Gorostidi sorprendió a sus seguidores con un nuevo anuncio. Se tarta del nuevo paso que dio junto a Joel Ojeda, otro de los participantes de "Gran Hermano".

En su paso por la casa, la mediática demostró su personalidad confrontativa, con la cual no solo se alió a Juliana "Furia" Scaglione sino que además se enfrentó con violencia a casi todos sus compañeros, entre ellos el piloto, a quien en reiteradas oportunidades llamó "caracol". Sin embargo, todo aquello quedo en el pasado, y una vez fuera del programa, pudieron llevar su relación al siguiente nivel.

Joel Ojeda y Cata Gorostidi mas enamorados que nunca

" Le dije que sí, somos novios, y nos mudamos juntos. Te amo tanto ", escribió Catalina Gorostidi en su cuenta personal de Instagram donde suma 730 mil seguidores. En el carrete, la ex participante mostró la fotografía de la pareja con las llaves del nuevo departamento en sus manos, otra de ellos en el reciente cumpleaños de su compañera Sabrina Cortés y por último, compartió un rincón de su nuevo hogar, donde guardan los regalos de sus fanáticos.

La publicación fue hecha en modo de colaboración, por lo que las imágenes aparecen en los perfiles de los dos ex participantes.

El anuncio de Catalina Gorostidi y Joel Ojeda

El posteo no tardó en llenarse de interacciones, con 177 mil me gustas y mas de 1500 comentarios, la hija de Adrián Gorostidi y Joel confirmaron su noviazgo: "Guauu que linda noticia" o "Claro ahora entiendo todo, amamos", fueron algunos de los mensajes que dejaron ex compañeros del reality show. Otros usuarios dudan en el romance y aseguran que se ve forzado.

Aunque los tortolitos ya estaban juntos, no fue hasta el día de ayer que el piloto Joel Ojeda hizo la propuesta formal a Cata Gorostidi . Lo cierto es, que en un principio ambos decidieron esconder su relación, y con el pasar de los días se fueron filtrando imágenes donde se los vio muy cariñosos. Con un par de semanas corridas, la pareja decidió no esconderse más y gritar su amor a los cuatro vientos.