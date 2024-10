Con altura, Coty Romero no negocia y expone las mentiras de Romina Uhrig

En las últimas horas, tras ser acusados de violencia en la pareja, Nacho Castañares y Coty Romero rompieron el silencio, con frases contundentes hacia las personas que instalaron los rumores.

Todo comenzó en la última transmisión del stream Se Picó, cuando Romina Uhrig sorprendió a todos al hacer una fuerte acusación contra su ex compañera de Gran Hermano: la correntina sería violenta con su novio .

Coty Romero acusada de ser violenta con su novio, Nacho Castañares

Mientras el panel, representado por Gastón Trezeguet, Alfa, Florencia Cabrera e Isabel De Negri, escuchaba un audio de una oyente, se desató una conversación tensa.

El conductor, intentando disimular, preguntó a la ex hermanita: "¿Coty le pegó? ¿A quién? ¿A Nacho?". La respuesta de Romina fue contundente: " Sí. Lo faja . Acodarte que esto no termina bien", dejando a entender que no fue la primera vez que sucedió un episodio de violencia.

El comentario dejó en shock no sólo a los conductores, sino además a los oyentes, quienes no dudaron en opinar en las redes sociales. Nacho Castañares, por su parte, salió a aclarar la situación: "Dejen de hablar pavadas", fue su primer comentario en su cuenta de X, ex Twitter.

Luego, dejó de seguir de sus respectivas plataformas a Uhrig, quien expuso la situación, y a Juli Poggio, que en reiteradas entrevistas confesaron ser como hermanos.

La palabra de Coty

En la noche del lunes, Romero se presentó en el Cantando 2024, donde compite actualmente. Fue allí donde aprovechó para defenderse de las acusaciones y cuestionar la falta de fundamento de los dichos: "Me levanté esta mañana pensando que tenía que cantar, con mi cabeza en esto, y yo no tengo Twitter, pero me comentaron que estuvieron inventando", comenzó su relato.

La influencer fue rápidamente interrumpida por Marcelo Polino, que intervino para contextualizar la situación y le preguntó si las declaraciones de la ex diputada eran ciertas: "Todo arranca por una pelea que te preguntó si es verdad o no, con Romina Uhrig. Ella dijo que tu relación con tu novio va a terminar mal, que vos fuiste malísima con El Cone e inclusive llegaste hasta la violencia . Eso se comentó".

La respuesta de Nacho

Molesta por la situación, la modelo continuó su defensa: "Me parece un tema muy delicado para tratarlo a la ligera. Me parece que lo que ella le dijo a Gastón Trezeguet, conductor del programa, es que yo le había pegado al Conejo y a mi novio actual", insistió y remarcó que no es un tema para exponer al pasar en un programa de stream: " No podés decir eso si no tenés pruebas ni testigos, porque eso es ensuciar a una persona".

Coty Romero se defiende de las acusaciones de violencia

En medio de su reclamo, Romero envió un mensaje indirecto a Uhrig: "Yo le deseo de verdad que pueda sanar todas las cosas que le pasan en la vida para andar diciendo eso, porque es más, ayer nos cruzamos y tuvimos la mejor onda", concluyó. Cabe recordar que meses antes de su noviazgo con Coty, Nacho fue vinculado en rumores amorosos con Romina.

El audio de Nacho

Este martes, en el canal de stream Bondi, salió a la luz el audio del segundo finalista de Gran Hermano: "Es todo mentira lo que están diciendo. No hubo ninguna pelea en el bautismo, la verdad fue un día hermoso. Fue un momento lindo donde no hubo ninguna discusión", comenzó su defensa sobre el momento tenso que se vivió en el bautismo de las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina.

Por otro lado aclaró los rumores que circulan sobre las invitaciones y ausencias en su cumpleaños: "Me invitaron a festejar a un boliches, y como era todo gratis invité sólo a mis amigos de siempre. Y había una realidad: eran todos hombres. Coty obviamente al ser mi novia estaba más que invitada".

En la casa de Gran Hermano, Juli Poggio y Romina Uhrig estaban fielmente unidas a Coty Romero, sin embargo la amistad se desplomó por una traición en el juego, y desde aquel momento nunca lograron recomponer la relación. Al confirmarse el noviazgo de Nacho y la oriunda de Caá Catí, las ex hermanitas trataron de dejar de lado su enemistad, aunque no lo lograron.

Semanas atrás, Poggio llegó a la pista del Cantando y fingió los mejores deseos para la concursante: no sólo le confesó ser hecha para los reality shows, sino que además pidió permiso para ingresar a la pista y dar un abrazo a su compañera. Sin embargo, fuera de cámaras las influencers tienen las peor de las ondas.