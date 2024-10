¡Otro papelón de Susana! Uno por uno, todos sus pifies en la nota con Occhiato y Flor Jazmín Peña

Tras cinco años sin estar en la pantalla chica, Susana Giménez regresó a Telefe con su tradicional programa que se destaca por entrevistas a las figuras del momento y juegos con los televidentes. Sin embargo, domingo tras domingo, la conductora deja cada vez más en claro que su deseo por trabajar se esfumó. En la última edición recibió en su living a la pareja del momento: Nico Occhiato y Flor Jazmin Peña, y la entrevista dio de qué hablar.

Al recibir a los conductores de Nadie Dice Nada, la diva de los teléfonos no se preocupó por ocultar que no tenía ni idea quiénes eran sus invitados. Los jóvenes hicieron un repaso por su historia de amor y contaron detalles sobre sus primeros años de trabajo. En ese contexto, Occhiato fue un poco más al pasado y descolocó a la anfitriona al contarle que cuando conoció a su actual novia no se fijó en ella como mujer, porque esta salía con chicas y la conductora quedó en shock.

Nico Occhiato y Flor Jazmin Peña llegaron al living de la Su: la conductora no los conocía

Respecto a los proyectos laborales, el influencer reconoció que siempre la tuvo presente a su colega: "La tenías acá (entre ojo y ojo)", acotó Susana, y redobló la apuesta: "¿Estaban libres ustedes?". "Ella salía con chicas, Susana", expuso Nico dejando boquiabierta a la conductora. Lo cierto es que esto dejó al descubierto la poca dedicación de la ex vedette a la hora de estudiar a las figuras que están presentes en sus entrevistas. Y es que Peña, en sus primeros años en televisión, mantuvo una reconocida relación con la escritora Magali Tajes.

"Susana, en la vida hay que probar", bromeó la bailarina, que recibió como respuesta de Giménez: "Me quedé muda". Aquel momento no fue el único que dejó expuesta a la empresaria, sino que además al recibir a la abuela del dueño de Luzu Tv, no conocía los detalles de su vida.

Mientras contaba la historia de sus abuelos, quienes llegaron en barco desde Italia, la Su pidió a su invitado que se quitará la camisa y mostrara su tatuaje: "¡Diosa, hermosa, divina! Estoy muy contenta de estar acá con vos, con ellos. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta", comenzó a cantar la señora, y luego advirtió: "Pedí turno para las uñas, para el pelo". Los fanáticos del canal de stream saben que la abuela de Occhiato no pasa un buen momento de salud, sin embargo, la conductora desconoció aquel por menor.

Por ultimo, la conductora no ocultó sus ganas de terminar la entrevista y fueron sus invitados quienes realizaron un cuestionario a la diva: desde sus comienzos laborales hasta sus fracasos amorosos, la Su contestó las preguntas de Occhiato quien tomó el rol de entrevistador y salvó el segmento de entrevistas.

Susana no disimuló y confesó no conocer el fenómeno de Luzu y mucho menos a sus invitados: "Me encantó que vengan. Ahora entiendo por qué son tan queridos y tan famosos. Tu abuela es una diosa, tan canchera, una genia, una reina", los despidió, luego de que los mediáticos contarán anécdotas familiares y presentara a Carlitos, el perro más querido en redes sociales. El animal fue rescatado por el empresario luego de que este fuera abandonado en la ruta.

No es la primera vez que Susana Giménez comete graciosísimos errores que, incluso, en las redes sociales fueron tomados como "faltas de respeto" de la diva hacia quienes la rodean. Por ejemplo, a María Becerra le preguntó cómo fue cantar con "Coldplay", cuando la artista elegida por la banda británica fue Tini Stoessel. A Lali le preguntó sobre los "cuatro Vélez" que había realizado cuando en realidad fue uno solo, y a quien se refirió es Emilia Mernes.