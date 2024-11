De orgías VIP en palacios a estar de novia con el rapero británico 21 Savage: la nueva vida de Victoria Vanucci

La nueva vida de Victoria Vanucci, tras años de problemas legales y emocionales a partir de su separación con Matías Garfunkel, parece casi una venganza contra el empresario de medios caído en desgracia, que tanto le hizo padecer con acciones violentas que hasta la llevaron a prisión. Es que la emprendedora gastronómica confesó que tiene una nueva relación, que es ni más ni menos que con una figura internacional: el rapero británico 21 Savage. "La información es que vos Victoria mantuviste oculto un romance de todos nosotros, un romance que lleva año, con este hombre 21 Savage, uno de los raperos más grosos británico, pero que vive en los Estados Unidos, y que hace un año están juntos y decidieron apostar al amor nuevamente", preguntó el periodista Diego Esteves al aire de A la tarde por América TV.

"La verdad, Diego, tengo que ir a buscarte a la salida del canal para cagarte a palos", soltó Vanucci en una clara confirmación respecto a la información vertida por el periodista. El enojo de la ex vedette tuvo su razón en una confesión previa que hizo ella, cuando Karina Mazzoco quiso indagar sobre esta posible relación.

Es que la conductora fue la primera en intentar confirmar que ella tenía una historia con el rapero. "A ver, ¿cómo explicar esto?", se preguntó Vanucci. "Vos, ¿ténes hijos chiquitos? Yo tengo chicos que son de la generación alfa y cuando hablás con un chico de la generación alfa, como los míos, llegás a acuerdos hoy día y he llegado a un acuerdo con Napoleón, en el cual hacé de cuenta que es un acuerdo entre abogados", explicó en relación a uno de sus varones.

El rapero conocido como 21 Savage, quien Victoria Vanucci señaló como su nueva pareja

"Mi hijo me dijo: 'Mirá, mamá, yo no quiero saber nada de ver fotos tuyas con nadie y yo voy a ser muy feliz y voy a estar muy contento'", contó la protagonista de esta historia respecto a lo que le pidió su varón de nueve años. Es por eso que la frase que utilizó para confirmar con sus palabras la relación fue otra: "Aprendí que una sonrisa es mejor que dar cualquier sí o no. Estoy muy feliz".

El nombre real de 21 Savage es Shéyaa Bin Abraham-Joseph. Y si bien es británico vive en la ciudad de Los Ángeles, donde Vanucci tuvo su local gastronómico. "Lo que pasa es que yo conozco muchas personas porque Pachamama ha sido un restaurante trendy, era chiquito, pero estaba en una de las esquinas más importantes de Los Ángeles, entonces los veías a todos. Todo el tiempo veía a todos rapeando, fumando, en el skate y todas esas cosas. Conozco a varios de todos esos chicos, no solo a 21 Savage", reconoció Victoria.

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci en su casamiento en 2012.

"¿Cómo estás, entonces, Victoria? ¿Cómo se puede definir este momento tuyo?", profundizó Mazzoco. "Estoy muy contenta", precisó ella. Por otro lado, Esteves informó que "Garfunkel ya sabe y hay buenas noticias porque está contento y acepta que Victoria esté en pareja y feliz". Aunque ella ya no estaba al aire.

Cabe recordar que en los últimos años, la empresaria gastronómica se animó a confesar diversas cuestiones sobre su vida privada en los años dorados con su ex marido. Entre estas anécdotas hubo una que conmovió a la opinión pública y que tuvo que ver con la participación de ambos en orgías VIP que se hacían en castillos europeos.

Allí confesó que hasta compartió momentos con la cantante Carla Bruni, ex primera dama de Francia durante el mandato de Nicolas Sarkozy. Es decir que el nivel VIP que mostraban esos encuentros eróticos multitudinarios era real. Además de las locaciones en los que se daban, las cuales eran completamente exóticas y de mucho lujo.