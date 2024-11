"Dejé de ser Wanda Nara": la verdad de por qué Santiago Maratea pone fin a las colectas solidarias

El 2024 está siendo un año cargado de emociones para Santiago Maratea: pasó de estar en el ojo de la polémica por sus millonarias colectas a despedir los restos de su padre. En las últimas horas, el influencer sorprendió con su anuncio en el que se comparó con Wanda Nara y Anto Roccuzzo.

En un mano a mano con Yanina Latorre, en el stream Bondi, el mediático comentó el fin de una etapa que lo ayudó a ganar ciento de seguidores en redes sociales. Comunicó que no continuará con las colectas mediante las cuales, gracias al apoyo de un montón de personas, logró juntar millones de pesos que se dedicaron a diversas causas.

Santiago Maratea puso fin a una etapa que marcó su vida

A pesar de comprometerse con causas trascendentes, Maratea recibió grandes críticas al confesar que se quedaba con gran porcentaje de lo recaudado. Es así que se comparó con Wanda Nara y aclaró que en esta nueva etapa se identifica más con Antonela Roccuzzo.

En este contexto, Yanina Latorre consultó: "¿Por qué tenés que ser pobre para ayudar o vivir como si fueras un hippie?", y obtuvo como respuesta: "Sí, o peor, mostrarme pobre pero en mi casa tener un montón de ropa. En eso de los cambios que hablamos recién, que yo voy generando, en mi personalidad, siento que fue una etapa eso, que ya la cumplí...".

El influencer explicó su drástico cambio de actitud: "Quería demostrar que una persona no tiene que ser austera para ser solidaria, ya lo demostré. Me sigue gustando usar el bolso Louis Vuitton, lo que no me gusta es mostrar tanto... Terminé con ese show, ahora ofrezco otro ", comentó a los que la conductora aportó: "Eras la Wanda de las colectas".

El joven de 32 años dio el nombre de la argentina con la que se siente identificado actualmente: "Dejé de ser Wanda Nara, ahora soy Antonella", sentenció haciendo referencia a Roccuzzo.

Las colectas con mayores trascendencias

Maratea comenzó su iniciativa con el caso Emmita, una beba chaqueña de 11 meses con atrofia muscular espinal (AME), que necesitaba conseguir nada más y nada menos que 2 millones de dólares para comprar el medicamento más caro del mundo: en tiempo récord el mediático consiguió superar el presupuesto inicial. También juntó 200 millones de pesos para ayudar a combatir los incendios que azotaron la provincia de Corrientes.

En mayo de 2021, Santiago reunió el dinero necesario para que 35 atletas y entrenadores argentinos viajaran en un vuelo chárter rumbo al torneo Sudamericano de Atletismo en Guayaquil, Ecuador, luego de que el Ente Nacional de Alto Rendimiento deportivo (Enard) negara hacerse cargo del costo del traslado. Como agradecimiento los deportistas invitaron a su salvador a que los acompañara a la competencia.

Trató de ayudar al rojo y se llevó las criticas de las redes sociales

Otra de las causas más atrapantes, fue cuando recaudó más de 35 millones de pesos para la Organización No Gubernamental (ONG) Trans Argentinxs, que asesora y acompaña infancias, adolescencias y juventudes trans y no binarias en toda la Argentina. El dinero se invirtió en la creación de una fundación, para hacer un observatorio y comprar una casa donde funcionen ambas iniciativas.

Por último, Santiago Maratea creó un fideicomiso para recaudar dinero y saldar la deuda del club Independiente. Lo cual generó controversia en redes sociales por la verdad detrás del destino de aquella recaudación: luego de seis meses decidió terminar con la ayuda al rojo.