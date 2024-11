Delirante, Yuyito González le habló a Melania Trump: "Amiguis, para siempre forever together"

La reunión del presidente Javier Milei con Donald Trump en Estados Unidos hizo subir la fiebre de los y las libertarias. El almuerzo en Mar-a-Lago, la súper mansión del republicano dio sus primeros resultados: una fotito del líder de las Fuerzas del Cielo y el flamante presidente reelecto el 5 de noviembre.

En Argentina, mientras tanto, se desató una ola de comentarios en redes sociales, programas de televisión y medios de comunicación que difundieron con gran alegría lo que sucedía en Estados Unidos. A esta oleada se sumó nada más y nada menos que Yuyito González.

Trump y los esotéricos hermanitos Milei

La novia del presidente, que conduce su propio programa de televisión, no hizo más que hacer crecer la euforia libertaria por el viaje de su amado quien ansiaba con toda su vida una foto con el mandatario estadounidense.

Vestida con un conjunto negro y rosa imitación de la marca Fendi y con el pelo atado en una coleta baja, Yuyito jugó a ser amiga de Melania Trump, esposa legítima de Trump desde 2005.

Trump y Melania

Casi como si fuera una obra de teatro alternativo, la novia de Milei dijo: "No fuiste Melana a Mar-a-Lago. No mi amor, tenía otras cosas que hacer, me dijo. Bueno no importan, see you later, le dije".

La escena se acababa rápidamente, es por eso que Yuyito se acercó a la pantalla donde estaba la cara de Melania y desesperada le habló a su producción: "Ay qué tal, ¿eh? Sacame la foto, la foto, foto urgente", dijo y con unos lentes puestos siguió: "Y acá estamos, yo con my new friend, pronto la iré a ver a Estados Unidos por supuesto".

Melania Trump

No hay dudas de que el modelo de La Libertad Avanza pretende ser el de Estados Unidos y eso es algo que Yuyito tiene bien aprendido: se quiere parecer a como dé lugar a la rubia primera dama yankee.

Sobre esto, dijo: "Mirá el pelo, bastante parecido el pelo de Melania. Voy a ver si me engancho unos tratamientos para el pelo porque el pelo te empodera también", dijo la novia del presidente pasando la gorra para enganchar algunos canjes.

Yuyito jugó a ser amiga de Melania Trump

Yuyito González ¿avergonzó? al presidente Javier Milei con su juego. Además, dijo: "Estamos empoderadas, Melania... Melany. Melany te voy a decir a partir de ahora, Mel". Llevando al extremo el chiste, cerró: "Amiguis, para siempre forever together".