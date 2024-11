La ácida opinión de Yanina Latorre sobre Wanda Nara: "El pibe la sacó del hambre y ella lo dejó tirado"

Al igual que ocurrió en su momento con Maxi López, Wanda Nara presentó el último miércoles una denuncia contra Mauro Icardi, su exesposo, en medio del proceso de divorcio que iniciaron recientemente. Personal de la Comisaría 13B notificó al delantero de la presentación en su contra y que fue radicada en el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí, la Justicia le ordenó al futbolista: "1) abstenerse de actos de perturbación o intimidación directa o indirecta respecto a Wanda Nara; 2) disponer el reingreso de ella a su domicilio de Avenida del Libertador 7.050; 3) Convocarlo a la audiencia del día 15 a las 10".

Al llegar de Brasil, donde había pasado unos días con el cantante L-Gante, la mediática llegó su domicilio, y se encontró allí con Icardi, con quien había adquirido el departamento años atrás. De acuerdo a lo establecido en el artículo 721 del Código Civil y Comercial de la Nación: "Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso de divorcio". Nara e Icardi tienen dos hijas en común: Francesca e Isabella, y además la conductora ya tenía otros tres hijos varones con Maxi López.

El encuentro de ambos en el edificio Chateau Libertador generó una acalorada discusión y Wanda no dudó en contactar a su abogada Ana Rosenfeld. La letrada llamó a la policía y denunció a Mauro Icardi. Según revelaron en Socios del Espectáculo, Icardi está furioso por la relación de la conductora de Bake Off con L-Gante y la manera en que se exponen públicamente. "Es todo una exageración de Wanda. No ejercí ningún tipo de violencia. Es mi casa y también tengo derechos pero ella lleva todo a lo mediático, desvirtúa las cosas en favor de su propósito personal", le dijo el futbolista a un allegado, según contó el panelista Matías Vázquez.

Sobre los chats que expuso Wanda, Mauro se mostró muy desilusionado: "Me expuso como un idiota ante todo el mundo cuando mostró mi mensaje, eso también es violencia psicológica". Luego en Intrusos sumaron que él le habría dicho "me arruinaste la vida y por vos me lesioné". Además, la trató de prostituta y la amenazó con quedarse con la tenencia de sus dos hijas. "A tu familia no le gusta ese negro de m...", le habría gritado también el jugador. Cabe destacar que la empresaria habría agregado una segunda denuncia por robo. "Denuncia que Icardi le afanó 70 mil dólares", había informado Pepe Ochoa en LAM.

Al hablar sobre todo esto en su programa radial en El Observador, Yanina Latorre fue contundente al opinar sobre Wanda Nara. "Si vos estás casado y vos te llevas plata en la caja fuerte de tu mujer, no es robo, porque no existe el robo entre cónyuges. Hay un montón de cosas desprolijas en esto. Sí tuvieron que hacer la denuncia porque evidentemente él se atrincheró. Yo creo que ella provocó demasiado, te digo la verdad. Es una provocación para un tipo que está de duelo, que se está separando, que se está rompiendo una familia. Está tan caliente con el L-Gante que no lo puede manejar", manifestó la panelisa al hablar del conflicto,

En ese sentido, la mujer de Diego Latorre aseguró que Wanda "está como una nena de 12 años". "Este es el mismo modus operandi que usó con Maxi (López). A Maxi también lo denunció y con Maxi también hizo todos estos escándalos. Y ahora se amigó y está todo bárbaro. Pero se ve que Wanda no sabe terminar los vínculos, entonces necesita ensuciarlos para quedar bien ella. Porque cuando se calienta con uno nuevo, y siempre es un pendejo, porque cuando se metió con Icardi, también tenía 21 años Icardi, y ella era más grande. Se ve que no lo puede manejar. Es todo muy desprolijo... yo no sé si ensuciaría tanto al padre de mis hijos", advirtió.

En otro tramo de su descargo, Yanina también recordó todos los conflictos, internos y externos, que le provocó la mediática a su ahora ex marido. "Icardi está peleado con la hermana por Wanda, está peleado con el padre y la madre por Wanda, está solo en el mundo. La única vida que tiene es Wanda, no tiene amigos, porque aparte en el fútbol no la quiere nadie por Wanda, por la Icardiada famosa. Tenía los mismos veintipico de años que cuando ella conoció a L-Gante, se calentó de la misma manera a Wand. Digo, sacarlo con la policía, dejarlo tirado, te cago con la China, lo hubieras dejado en ese momento y hacés tu vida", sostuvo.

Wanda e Icardi en el video "Amor Verdadero"

Y sentenció: "No hagas pasar este calvario a un pibe, porque te sacó del hambre, te ayudó con el tema de la leucemia. Lo humilló con esos mensajes que mostró de él, es el padre de las hijas, le mató el hambre, doce años de vínculo, yo tiendo a proteger al familiar, después todo, para mí, se ventila adentro. Ella ayer, en todo el diálogo que tuve, me dijo, ´todo lo voy a tratar de resolver puertas adentro´. A los cinco minutos, Pepe "(Ochoa) tenía la denuncia, estaban las cámaras, la policía sacando a Icardi, que le robó 70 mil dólares y que hubo violencia de género, y desalojo".