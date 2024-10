Desorientado en su nuevo barrio, desempleado y ¿con nueva compañía?: la realidad de Roberto García Moritán

Separado de Carolina Ardohain, más conocida mediáticamente como Pampita, Roberto García Moritán atraviesa uno de los momentos más difíciles que le tocó en su vida, tanto en su profesión como en su ámbito personal. En los últimos días, trascendieron detalles de un supuesto accidente y su actitud ante los medios sorprendió.

Tras su renuncia como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma, mantuvo un perfil alejado de los medios de comunicación, aunque utilizó sus redes sociales para desmentir algunas denuncias en que se vio involucrado. Según contó Marcia Frisciotti en su cuenta de Instagram, @Gossipeame, el ex de la modelo se habría accidentado el sábado por la noche mientras transitaba por el barrio porteño de Recoleta.

Roberto García Moritán, desempleado y sin esposa

"Me cuentan que Roberto García Moritán anoche habría chocado cerca del Mater Dei", comenzó el relato la influencer y continuó: "Se habría bajado del auto pidiendo disculpas y habría dicho: 'Perdónenme, no estoy bien'", fue la justificación del ex ministro.

En la misma historia de Instagram, la comunicadora confesó que el accidente no trascendió a mayores: "Por suerte nadie había salido lastimado...", culminó en su sección "la no noticia", donde sus seguidores envían detalles de figuras públicas en un ámbito rutinario.

"Perdónenme, no estoy bien", la confesión de Roberto para escapar de un accidente de auto

Lo cierto es que el ex legislador no atraviesa uno de sus mejores momentos. Aunque en un principio negó la crisis con Pampita, finalmente, se separó de la modelo en medio de rumores de infidelidad, problemas económicos y varias denuncias. Además de ser desvinculado de la política.

Desde Intrusos, se acercaron a la casa de soltero de Roberto y quisieron saber cómo se encontraba. Fue allí cuando el cronista se descolocó ante la consulta del ex funcionario, que pidió ayuda para encontrar un local de lavado de ropa, ya que todavía no conoce el barrio a la perfección.

El periodista ayudó a encontrar la dirección que solicitó García Moritán y aprovechó el camino para consultar sobre Pampita: "No voy a hablar nunca de Caro. Es la madre de mi hija y no tengo nada que decir", se atajó. Ante la negación de hablar de su ex mujer, la entrevista se dirigió a los rumores que lo asocian con una joven, que estaría pasando algunas noches en su departamento. "Se dice que estarías en pareja, conociendo a alguien...", rompió el hielo el cronista.

Ante esto, Roberto no dudó en exclamar: "Ojalá". El mismo sábado que Pampita se unió a la peregrinación a Lujan, él fue visto comprando cervezas en un supermercado: "Ese sábado vinieron mis hermanos, Luchi y Francisco. Muchas pavadas se dicen", negó los rumores que lo vinculan con una mujer. Por último, Roberto García Moritán finalizó culpando a los medios de comunicación por el daño que ocasionan a su familia, y suplicó que no molesten a su madre: "Es una señora grande. Por favor", cerró.