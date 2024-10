Ninguneo, tensión y una nueva reconciliación: Wanda Nara se la jugó y eligió un ganador entre L-Gante y Mauro Icardi

La guerra mediática entre Wanda Nara y L-Gante alcanzó un nuevo pico de tensión tras la reciente visita del cantante al living de Susana Giménez: "Tampoco me voy a dejar boludear por personas que son más grandes que yo y la tienen que tener más clara que yo", confesó y generó la furia de la mediática, que en las últimas horas rompió el silencio en un móvil con LAM. La Bad Bitch enfureció al escuchar que el cantante negó estar enamorado de ella y confirmara que lo niega debido a que en su casa se encuentra Mauro Icardi. Estos dichos llevaron al matrimonio a dejar de seguirse en redes sociales, y lanzar indirectas a través de sus historias.

Wanda Nara habla tras el escándalo con L-Gante

En el ciclo conducido por Ángel de Brito, la conductora de Bake Off despejó dudas sobre su relación con L-Gante: "Nunca tuvimos nada. Somos amigos y trabajamos juntos, pero nunca hubo nada sentimental entre nosotros", aseguró y luego continuó: "Nos conocimos cuando hicimos cosas juntos, y siempre nos fue muy bien. Hoy mismo, cuando venía en el auto, estaba escuchando el tema que hicimos. Para mí, eso es lo importante, el trabajo". Al escuchar las declaraciones del cantante, la empresaria se descargó a través de algunos posteos en su cuenta de Instagram, donde lo tildó de "despechado". La respuesta por parte del joven no se hizo esperar y la acusó de llevar adelante una doble vida: "Capaz me levanté un poco enojada, pero ya está, soy olvidadiza", contestó Wanda sobre el ida y vuelta con el artista.

El cronista de LAM consultó sobre los rumores que sostienen que hubo apasionadas noches: "Eso no es verdad. Nunca tuvimos sexo, jamás. Yo no soy una persona que tiene sexo ocasional con alguien con quien no tengo nada. Nunca lo hice en mi vida", sentenció. Quién está en medio de esta guerra es Icardi: "Mauro y yo nunca nos seguíamos en Instagram, pero hace poco lo empecé a seguir y justo cuando dijeron que no nos seguíamos, me di cuenta de eso. Entonces lo dejé de seguir para que no hablen de lo que no es. Son tonterías de adolescentes", explicó sobre sus últimos movimientos en las plataformas digitales.

Según el testimonio de la modelo, su vínculo con L-Gante no afectó a su matrimonio: "Siempre voy a luchar por mi familia. No hay nada imperdonable que haya pasado entre nosotros. El amor está intacto", aseguró Nara, quien no sólo pasó el fin de semana con el deportista y sus hijos luego de anunciar por todos los medios que se habían separado, sino que además, confirmó que se encuentran apostando a una reconciliación.

Quien contradijo los dichos de Wanda tras ver la entrevista fue, nada más y nada menos que, Yanina Latorre: "Se está reconciliando con Mauro, por que hoy Mauro se debe haber cabreado cuando se enteró. Cuando escuchó lo de Susana le habrá agarrado un brote, la dejo de seguir, la puteó y ella ahora recula", comenzó su postura la angelita, luego que la entrevistada desmintiera haber dicho que L-Gante fue el mejor sexo de su vida: "Ella se hace la viva, 'estamos separados'. Pero no se separa nada, y ahora se calentó en serio", confesó, tras admitir que la empresaria realiza sus movimientos mediáticos con la excusa de los cuernos de su marido con la China Suárez.