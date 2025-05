Drama, glamour y guerra en redes: el nuevo round entre Graciela Alfano, Yanina Latorre, Wanda Nara y La China Suárez

En el universo paralelo de los escándalos mediáticos, donde los posteos de Instagram valen más que un comunicado oficial y donde una historia puede detonar una batalla campal en la televisión, el conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez sumó esta semana una inesperada protagonista de alto impacto: Graciela Alfano. Y con ella, por supuesto, Yanina Latorre, que jamás deja pasar una. Todo comenzó con el ya polémico viaje de La China a Turquía, donde celebró el campeonato del Galatasaray junto al delantero argentino. Las redes ardieron y los programas de chimentos se frotaron las manos.

El collage que subió Graciela Alfano

Pero fue Alfano quien tiró la primera bomba vintage: desde su cuenta de Instagram (@iconoalfano), subió un collage tan estético como provocador. Cuatro fotos: una suya, diosa, otra de La China, con la belleza que la caracteriza, y dos de archivo de Wanda y Yanina donde, tal vez, no salieron tan favorecidas. "¿Entienden por donde va el ataque? ¡Quieren ser nosotras!", escribió la ex vedette, filosa, como quien enciende una antorcha y la lanza a un polvorín.

Yanina, siempre lista para el ring, recogió el guante, se los calzó en LAM (América TV) y contraatacó con la furia que la caracteriza: "Es una señora de 70 años que anda subiendo un posteo como si tuviera 15 años tipo: 'vos sos fea y yo soy linda', y dice que una mujer la critica por envidia. Me parece un discurso bastante boludo, habla más de ella que de mi". Y agregó: "Yo no puedo discutir con alguien que basa su vida en la belleza porque yo la baso en el contenido y en la información".

Visiblemente molesta, la panelista y conductora de América siguió: "La verdad que Graciela Alfano base todo mi trabajo en una foto horrible y estética, no lo entiendo. ¿Cuál es la discusión? Si no le gusta lo que digo, que hable sobre eso y me responda. Pero la verdad es que tampoco sé que vela toca en este entierro. Ponele que ella ame a la China...¿Por qué me mete a mi? Yo no tengo nada que decir de ella. Yo, como me levanto, veo las cosas y opino. La verdad, es una pobre mujer".

Lejos de ofenderse, Alfano contraatacó vía mensaje privado al mismísimo Ángel de Brito, aclarando que estaba en plena cena -pero con el celular en la mano, obvio- y dejando otra perlita: Ella dice que soy una persona mayor y le molesta que la China le diga vieja. Ella tiene problemas con la edad". Y cerró con una ironía que ya es marca registrada: "No entiendo por qué quiere ser el centro de la pelea entre Wanda y la China. ¡Si ya tenemos suficientes protagonistas!".

Yanina Latorre debutó como conductora en América TV

Lejos de quedar ahí, Yanina no se iba a ir a dormir sin su última palabra: "¿Sabés lo que pasa, Graciela? Es que a vos te encantaría ser el centro de algo y como el centro de todo soy yo, no podes más de la envidia, amor. Asumilo. Me está yendo bárbaro". Y por si hacía falta dejar algo bien claro, disparó con munición pesada: "Lo único que me da envidia es la casa de 6 millones que se compró Wanda. La cara de la China me la paso por el cu...".