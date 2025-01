Drogas, armas y falsas promesas: Dakota confesó cómo fue su fin de semana junto a L-Gante

Sin dudas, la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, sumado a las nuevas parejas de cada uno, es la novela del momento. Con el correr de los días, más personas se ven involucradas en la historia: en este contexto, Dakota Gotth se subió al tren del escándalo y expuso las intimidades de Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante.

Tras un apasionado fin de semana en Mar del Plata, el representante de cumbia 420 se alejó de la influencer. En Intrusos compartieron el audio que la joven envió al que prometió un futuro alentador a su lado: "¿Qué onda con vos, bol***? Al final me terminaste re usando, me están matando de todos lados, me están llamando por teléfono de miles de números que no sé de dónde sacaron el mío. Me están tratando de gato, de pu** Yo no soy ni gato ni pu**, tuya ni de nadie, creo que te quedó bastante clarito eso", fueron las palabras que envió en un mensaje.

Dakota Gotth contó los escandalosos detalles de las noches que vivió al lado de L-Gante

En la misma línea, la modelo decidió exponer los oscuros secretos de L-Gante: "Vos mismo me dijiste que todo este show te servía para limpiarte de Icardi porque había pagado un par de jueces y qué sé yo para no caer en la cárcel . Si tanto te serví para eso, tampoco dejes que la gente me insulte. Encima, te ponés a compartir historias, me haces quedar como una pelot*** Tenés que pensar un poco en la otra persona", continuó.

Inconforme con sólo enviar el audio al cantante, Dakota salió a dar su versión de los hechos en un móvil con Intrusos: "No me importa su relación realmente, me parece extraño que hayan vuelto después de las cosas que él me decía de ella", aclaró y prendió el ventilador para exponer los dichos de Valenzuela: "Él me decía que él estaba agradecido de que ella lo haya dejado, que él no sabía cómo dejarla. Me decía que Wanda solo le servía mediáticamente , que a él ya no le atraía físicamente, quería a alguien joven a su lado", blanqueó.

La influencer, que suma cientos de seguidores en sus redes sociales, no sólo deschavó las confesiones del artista, sino que además confesó su ingenuidad en la situación: "Más allá de ser narcisista, creo que es un chico maquiavélico que no le importa los sentimientos de las personas . Igualmente fui ingenua al creer que una persona que no cuidó ni respetó a la madre de su hija, pueda respetarme a mí", planteó Dakota contra L-Gante.

Tras viralizarse su entrevista en América Tv, la entrevistada cayó en la famosa "me editaron mal" y advirtió que hicieron recortes para dejarla mal parada. En este contexto decidió hacer un descargo a través de su cuenta de Instagram: "Me llamaron desde el día uno para que salga en los programas, pero a mí no me interesaba. No es con el primer famoso con el que salgo", comenzó.

Según Dakota Gotth, L-Gante no sólo la usó en Mar del Plata sino que además la expuso a situaciones realmente peligrosas: "Fue mi error creer que él me iba a cuidar de una manera. Pero, no solo me sentí desprotegida, sino que no me sale darle toda la culpa porque estaba en un estado muy ido , todo el tiempo, que quizás él no se daba cuenta", hizo referencia al consumo de estupefacientes: "Yo la pase bien a él sólo cuando estaba fresco, que habrá sido el 1% del tiempo que estuve con él. Yo no podía mantener una conversación con él por el estado en el que estaba".

Por último, la joven confesó que estuvo angustiada por el odio que recibió en redes sociales tras ser vista con Elian Valenzuela, y aun más se indignó al no recibir el apoyo de él, luego de haberla expuesto a peleas, "ambientes con armas y drogas" y descuidarla al dejarla sola en los boliches a los que asistían juntos. En ese Dakota no sólo apuntó contra el cumbiero, sino que además sentenció el modo en que su padre lo educó: "Tampoco le puedo exigir que se comporte de una determinada manera que nadie le enseñó".