La China Suárez estalló contra Benjamín Vicuña: "El papá del año" y una denuncia brutal de abandono, infidelidades y adicciones

En una publicación furiosa e inesperada, Eugenia "La China" Suárez rompió el silencio y expuso como nunca antes a su ex pareja y padre de dos de sus hijos, el actor chileno Benjamín Vicuña. La actriz y cantante utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse tras una nueva disputa: la revocación, por parte de Vicuña, del permiso que le permitía viajar a Turquía con Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común, para acompañar a su actual pareja, Mauro Icardi. Pero lo que parecía un conflicto más de agenda familiar se convirtió en una descarga cargada de dolor, bronca y revelaciones durísimas que sacudieron el mundo del espectáculo.

La China explotó contra Benjamín Vicuña

Bajo el título irónico de "El papá del año", Suárez desplegó una batería de acusaciones que pintan un cuadro profundamente crítico del vínculo que tuvo con el actor chileno y del rol que él ejerce -o no- como padre. "El papá del año. Quien no habla con la prensa porque 'no es mediático' pero se cansa de llamar para que cuenten su versión", comenzó disparando La China.

Desde allí, la publicación se transforma en una suerte de carta abierta, donde Suárez recuerda episodios de abandono, infidelidades, maltrato emocional y desinterés absoluto por la crianza. "El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda", relató, y agregó: "Me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'".

La China explotó contra Benjamín Vicuña

Las acusaciones no se limitan al pasado. Suárez también apuntó al presente: lo denunció por jugar con la ilusión de sus hijos y por haber revocado a último momento el permiso de viaje por "celos y envidia". Según la actriz, la decisión coincidió sospechosamente con el vínculo que sus hijos comenzaron a establecer con Mauro Icardi, a quien afirmó "aman y admiran". "El papá del año que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida", escribió, dejando entrever una suerte de competencia y disputa emocional. "Revocaste el permiso dos días antes, jugando con la ilusión de tus hijos", destacó.

El texto fue demoledor. La China aseguró que vivió situaciones de profunda soledad y tristeza, y que incluso llegó a necesitar medicación psiquiátrica durante su relación con Vicuña: "El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad", contó. También lo acusó de sostener una imagen de padre comprometido para las redes, pero ausente en la vida real: "Pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'", disparó, y sumó: "Le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe. Están todo el día frente a una TV con una niñera por cada hijo".

En otro de los pasajes más crudos, la ex Casi Ángeles recordó cómo Vicuña le respondía cuando ella le pedía separarse: "Separáte, ¿quién te va a querer con 3 hijos?". La publicación cerró con un mensaje claro: "Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía. No más." Horas antes de la explosiva publicación, Vicuña había sido consultado por la situación en el programa Intrusos. Intentó bajarle el tono al conflicto y negó una disputa deliberada por la tenencia: "Es como si fuera algo grave, pero tiene que ver con el orden de los chicos. Ya hablar de mis hijos es un montón, pero lo hago porque se instaló un tema".

La China explotó contra Benjamín Vicuña

Intentó justificar la decisión de revocar el permiso de viaje apelando a la "rutina escolar" de los niños: "La madre tiene todo el derecho del mundo a viajar y acompañar a su pareja, y los hijos tienen el derecho de ir al colegio, de estar con sus hermanos. Mis hijos viven acá y yo vivo acá por mis hijos". Finalmente, dijo sentirse incómodo con la exposición mediática: "No me gusta estar dando explicaciones, llevo seis meses dando explicaciones. De mis hijos tengo que hablar y tengo que actuar. Pero hablen de lo otro, mis hijos no son personajes del espectáculo".

Las frases demoledoras de La China contra Vicuña