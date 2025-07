"No alcanza solo con el amor": Nicolás Vázquez habló de su separación de Gimena Accardi

La ruptura de una de las parejas más queridas del espectáculo argentino se confirmó este martes, pero fue Nicolás Vázquez quien, en una profunda entrevista con Ángel de Brito en LAM, puso en palabras el doloroso proceso que vivió junto a Gimena Accardi para tomar la decisión de separarse tras 18 años de relación. "Estamos en shock. Son muchos años y, obviamente, si estamos nosotros en shock después de tantos años de estar juntos, me imagino que para ustedes, para el público que nos quiere, debe pasar lo mismo", confesó el actor en el inicio de una conversación sincera, marcada por la emoción.

Vázquez habló de un vínculo atravesado por el amor, la comunicación y también por las crisis que supieron enfrentar con ayuda profesional: "Siempre juntos, como hemos pasado todas las que hemos pasado, las buenas, las malas. Con ayuda, con terapia, con mucha charla, con mucho amor. El amor siempre va a estar", aseguró. Sin embargo, reconoció que ese amor ya no era suficiente: "Llega un momento que a veces no alcanza solo con el amor y también con el día a día".

Durante la charla telefónica, el actor dejó claro que ambos intentaron sostener la relación con distintas herramientas: "Hicimos terapia de pareja. Yo nunca había hecho eso, y fue importante. La comunicación nunca faltó". La decisión, según contó, fue tomada en conjunto, con valentía y tras un largo proceso de reflexión: "Uno piensa que sigue adelante y que las cosas están sanadas, pero hay que hacerse cargo. Yo necesitaba concentrarme en mí", dijo.

Al mismo tiempo, explicó que volvió a la terapia individual para trabajar en cuestiones personales. También reveló que la separación no fue de un día para el otro: "No es que te separás y salís corriendo. Esto es un proceso. Y hay que ser valiente, sobre todo cuando hay amor". Nico hizo hincapié en la dificultad de mantener la reserva en un contexto de alta exposición: "Yo soy muy transparente, y mis compañeros de teatro me veían quebrado, llorando".

Y añadió: "Nada es perfecto. Gime era perfecta para mí y yo para ella... hasta que deja de serlo". Con la voz quebrada, reflexionó sobre el desgaste del tiempo: "Son 18 años. Gime tenía 22 cuando empezamos, yo 29. Es una vida. Crecimos juntos, pero también cambiamos". Pese a la separación, Vázquez aseguró que el vínculo con Accardi no se rompe del todo: "Siempre va a ser mi familia y yo voy a ser su familia. Hoy estamos en esta".

También reconoció que compartir la noticia públicamente fue parte de una necesidad personal: "No me quería hacer el boludo. Me pareció honesto hablarlo y hay que ser valiente. Es una mierda esto y me siento avergonzado también con los temas importantes que hay, que estamos hablando de esto". Fue entonces que De Brito mencionó los rumores que indican que hubo terceros en discordia y que comenzó a ser vinculado con su compañera de teatro, Dai Fernández, a lo que Nico fue tajante: "Lejos de eso. No hay terceros en discordia. Estoy pensando en mí porque me replanteé un montón de cosas que tienen que ver conmigo".

Una historia de amor intenso

Finalmente, Vázquez repasó las tragedias personales que atravesaron como pareja: "En estos años nos pasó de todo: perdí a mi hermano, perdimos a mi suegro, lo de Miami... nos salvamos por seis segundos. Muchas parejas no hubieran resistido eso, y nosotros lo aguantamos". Y concluyó con una reflexión: "Nos va bien, somos queridos, somos buenas personas. Pero a veces la vida no va en el mismo camino, y hay que tener el coraje de decirlo. Y sí, es una mierda. Pero es la vida".