La "China" y su millonaria oferta en dólares a Cabré y Vicuña para poder instalarse con Icardi en Turquía

La novela no para. En medio de la escandalosa escalada judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara, Eugenia "La China" Suárez organiza cómo será su nueva vida en Europa de la mano de su flamante pareja. La oferta en dólares que les hizo a Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña para poder llevarse a sus tres hijos a Turquía.

"Tengo algunos pendings... La oriental quiere irse a Turquía con el nuevo novio. Claro que en el medio hay descendencia y dos padres, pequeño detalle", aseguró desde su cuenta de Instagram Yanina Latorre, quien además detalló cómo fue la negociación y qué ofertas puso la actriz sobre la mesa para poder instalarse con Rufina, Magnolia y Amancio en Turquía.

💣Bombita: sí, "La China" e Icardi se instalarán en la lujosa mansión en la que vivía Wanda Nara. Todavía tiene todo su vestidor y pertenencias allá.

"La oriental arrancó la negociación con los progenitores. A uno le ofrece canjear los cuatro mil dólares de cuota alimentaria a cambio de que la deje ir a Turquía. El progenitor no quiere que sus hijos vivan en Turquía", aportó de forma enigmática, aunque quedó claro que se refería a Vicuña, padre de los dos hijos menores de Suárez.

Familia ensamblada: "La China", Amancio, Magnolia y Francesca

Icardi no sólo estaría dispuesto a mantener a los tres hijos de su novia, sino también hacerse cargo de los traslados y de la escolaridad en Estambul. "Ella le dijo textual, tras un ida y vuelta medio medio, ella se envalentona rápido: 'Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo; no me pasás más los cuatro mil dólares y te ahorrás los colegios'", sumó la panelista de LAM desde Miami.

Al parecer, Vicuña no habría dado el brazo a torcer y, frente a su negativa, Suárez le hizo otra oferta. "Como él no está convencido obviamente, le ofreció quince días cada uno con los nenes. ¿Y la vida? ¿El colegio? ¿La educación? Es una locura, estamos de acuerdo", calificó, al tiempo que expuso: "El temita es que por laburo este progenitor se va seis meses a trabajar en Madrid. Ella lo sabía y tenían todo arreglado. Hasta que apareció en su vida el padre de América".

Rufina Cabre y la China

¿Cuál fue la reacción de Cabré? "El otro progenitor no quiere saber nada con que su hija viva en Turquía. Entonces la oriental, muy sueltita de cuerpo, le dijo: 'Quince días cada uno y yo voy y vengo'. Total Mau paga todos los idas y las vueltas".

"A Wanda la tiene enloquecida que la oriental vaya a su casa de Turquía, con su vestidor y los cuartos de sus hijos armados. Igual, no nos olvidemos de que ella metió a L-Gante en el departamento de Milán. La única a su favor es que no metió niños", cerró.