Julia Mengolini hizo públicas las fuertes amenazas de los troll libertarios

La libre expresión quedó en jaque una vez más en el país, luego de que Julia Mengolini diera su opinión sobre algunas políticas del gobierno de Javier Milei y sufra fuertes consecuencias por sus dichos. Desde hace unas semanas la periodista denuncia una violenta campaña en su contra desde las redes sociales. Este martes, a través de sus historias de Instagram, publicó capturas de algunos de los mensajes de odio que recibe.

"Se han cometido delitos de intimidación pública, de incitación al odio, incitación a la violencia colectiva, amenazas coactivas y podríamos seguir", aseguró la comunicadora en su programa Segurola y Habana. Así mismo, en su red social alentó a los haters a seguir pero advirtiendo que ellos también deberán enfrentar consecuencias, ya que junta evidencia para una fuerte demanda.

Julia Mengolini sufre una violenta campaña en su contra por exponer a Javier Milei

En el primer posteo, Mengolini mostró una captura de pantalla donde un usuario le aseguró: "Vas a terminar siendo lanzada de un avión directo al Río de la Plata", en clara referencia a los tenebrosos vuelos de la muerte implementados por la dictadura. En esos vuelos los represores arrojaban a sus víctimas, muchas todavía con vida, desde los aviones, al río. La comunicadora también analizó el perfil del agresor y se encontró con una contradicción alarmante: el mismo usuario que la amenazó promueve públicamente mensajes de amor y perdón: "Perdona a quien te lastime, no porque merezca tu perdón, sino porque tú no mereces cargar odio en tu corazón", dice una de sus publicaciones. La mediática no dejó pasar la hipocresía: "Tres Doritos después...", ironizó.

Tras mostrar los mensajes violentos, se dirigió directamente al autor de las amenazas: "Hola, ¿A vos se te ocurrió mandarme a un vuelo de la muerte justo el día en que las Abuelas recuperaron otro nieto? Me encontraste totalmente inspirada y ahora te voy a hacer mi... Vas a pagar en la Justicia por amenazas. Y ojalá no hayas hecho enojar demasiado a nadie por acá, porque tengo mucha banca", aseguró.

Algunas amenazas que recibió Julia Mengolini

En esta misma línea, compartió el mensaje de otro usuario que hasta podría ir preso con su confesión: "Te juro que te voy a secuestrar y vas a terminar tirada en una zanja todo destripada". Así, se unieron otros cibernautas deseando que pase hambre o incluso que pierda su trabajo solo por ser de una orientación política diferente a la de ellos.

Ante los fieles seguidores de Milei que, escudados detrás de una pantalla, replican el modelo de atacar a mujeres con amenazas y violencia simbólica, la periodista también decidió mostrar el lado B de las redes sociales: el respaldo. Agradeció a quienes le brindaron apoyo en medio del hostigamiento que atraviesa. " Quiero agradecer de todo corazón los miles de mensajitos de amor que me mandan . No tengo tiempo de responderlos todos y si hago un video voy a quedar como una bo... porque soy de emocionarme fácil. Pero los leo y me llenan de fuerza", escribió.

Julia Mengolini agradeció a quienes le brindaron apoyo en medio del hostigamiento que atraviesa

Mengolini no minimizó la gravedad del momento que atraviesa y dejó claro que no se va a quedar de brazos cruzados: "También me llega mucha mierd*, pero me sirve para la demanda. Voy a encargarme de hacer todo lo posible para que no venza la crueldad. Se me va a ir la vida en esto. Gracias, de corazón. Aguante las Abuelas y el nieto 140".

Cabe recordar que el presidente Javier Milei cuestionó públicamente el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, y negó el número consensuado de desaparecidos durante la dictadura, asegurando que no fueron 30.000. En ese contexto, las amenazas recibidas a Julia Mengolini no sólo resultan alarmantes, sino también sintomáticas del clima de violencia que se alimenta desde algunos discursos oficiales y sus ecos digitales.