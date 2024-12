El descargo de Nacho Elizalde tras su "traición" a Luzu: "Para mí es crecimiento y es algo bárbaro"

El universo del streaming vive días de agitación con movimientos inesperados y fichajes que generan todo tipo de reacciones. En el centro de la escena se encuentra Nacho Elizalde, quien utilizó sus redes sociales para anunciar oficialmente su incorporación al canal Olga, liderado por Migue Granados. Este paso marca un cambio trascendental en su carrera y, de paso, intensifica la competencia entre dos de las plataformas más importantes del momento: Luzu TV y Olga.

En su cuenta de Instagram, Nacho realizó un extenso descargo para aclarar su posición y compartir sus emociones respecto a este nuevo desafío. "Como ya se estuvo circulando, el año que viene voy a estar en Olga, algo que a mí me pone muy contento, pero necesitaba decirlo yo por acá", comenzó Elizalde. El conductor explicó que la decisión de abandonar Nadie Dice Nada, el exitoso programa de Luzu TV, no fue sencilla. "Fue un lugar que me dio un montón de cosas, pero sentí que era el momento de tomar esta decisión", aseguró. Nacho también reveló que la posibilidad de conducir un programa diario junto a Paula Chaves y la posibilidad de armar su propio equipo, representó una oportunidad de crecimiento que no podía rechazar. "Es un desafío muy importante que tengo ganas de hacer", destacó. .

Luzu TV vs. Olga: la guerra del streaming

Según explicó, se tomó su tiempo para dar la cara debido a que "no le correspondía" dar la noticia. "No salía a decirlo antes porque no me correspondía. La burocracia, los canales, la programación, la estrategia, yo no es que pueda salir a contar lo que quiera cuando quiera, así como en su momento cuando me fui de Nadie dice nada, Nico quería que lo cuente en cierto momento y lo hicimos así. Hoy lo mismo, yo no podía salir a contarlo, ayer Miguel lo dijo y acá estoy contándolo, que el año que viene voy a estar en Olga. La de irme de Nadie dice nada fue una decisión muy difícil porque fue un lugar que me dio un montón de cosas", dijo.

En ese sentido, resaltó que era "el momento" para dar el siguiente paso. "Me vino la propuesta de Back Off y sentí que era un crecimiento y una oportunidad que no quería dejar pasar. Y más adelante cuando me llegó la propuesta de Olga, me costó hasta aún más tomar esa decisión, pero me ofrecieron conducir un programa diario junto a Paula Chaves, armar el equipo, tomar la decisión, la dirección del programa y eso para mí es crecimiento y es algo bárbaro, es un desafío muy grande y yo que estoy arrancando mi carrera de conductor que me ofrezcan algo así es algo que no lo puedo dejar pasar y me encanta", aclaró.

Si bien insistió en decir que le "costó mucho" dejar el streaming liderado por Nicolás Occhiato, sentenció: "Me duele, entiendo que hay gente que está dolida y yo también estoy dolido porque Luzu me dio un montón y me cuesta irme después de tantos años, pero siento que es un crecimiento y siento que es algo que tengo que hacer. Así como en su momento yo estaba trabajando en una agencia y renuncié para arrancar en Luzu sin saber el éxito que iba a tener, me la jugué y lo di todo sin saber lo que iba a pasar, hoy me pasa lo mismo, necesito movimiento, conducir un programa nuevo diario para mí es un gran paso en mi carrera y es un desafío".

El anuncio de Nacho llega en un contexto enrarecido por la rivalidad entre Luzu TV y Olga. Incluso, a pesar de su descargo, el humorista e influencer perdió en cuestión de horas más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram. La salida de Elizalde fue solo el inicio de un efecto dominó que también incluyó la migración de Tarde de Tertulia (TDT), liderado por Martí Benza, Nico Ferrero, Gian Odoguardi y Cami Jara. Este éxodo masivo dejó a Luzu en una posición compleja y a Occhiato, visiblemente afectado. "Me duele una banda. Teníamos planificada una temporada en Pinamar con una inversión de 10 mil dólares. Ahora todo se cayó", lamentó.

Un futuro incierto y lleno de desafíos para Luzu

Por su parte, Migue Granados abordó la controversia con su característico humor y sin esquivar las críticas. "Esto no es robar, se llama trabajo. Si te ofrecen mejores condiciones, es lógico aceptar. Al final del día, todos buscamos laburar en el mejor lugar posible", explicó. Además, Migue subrayó que cada integrante de Olga tomó su decisión libremente y resaltó que las mejores ofertas salariales y creativas no son una cuestión de "mala leche", sino una estrategia para atraer talento.