El deseo de la China Suárez que Rusherking decide vivir con su nueva novia, Ángela Torres

Ángela Torres y Tomás Nicolás Thobas, más conocido como Rusherking, comenzaron su relación hace aproximadamente ocho meses, aunque la confirmación llegó en mayo cuando decidieron dejar de lado la opinión de los demás y presumir de sus primeras imágenes en redes sociales. A tan solo tres meses oficializar, los cantantes sorprendieron con unas excéntricas vacaciones en Tokio.

Días atrás, la intérprete de "Fiebre" se presentó en el programa del Pollo Álvarez, Casino Resort, donde reveló que hará si tuviera un millón de pesos para gastar si o si hoy: "Yo creo que 500 mil, yo soy así a todo o nada, va a la carrera musical", al ver el asombro del conductor, la invitada consultó a su novio, quien se encontraba fuera de cámara y este dio su aval.

Ángela Torres disfruta de su paseo por Japón

En su entrevista, la artista confesó que estaba a solo días de sus vacaciones a Japón. Dicho y hecho, los tortolitos hicieron sus valijas y fueron rumbo a unas vacaciones que estiman duren tres semanas.

"Ahora soy colorada y estoy en Japón", escribió la hija de Gloria Carrá en un posteo que realizó en su Instagram, donde acumula 2.8 millones de seguidores. Allí se puede ver un carrete de imágenes que resumen la estadía de los artistas, desde sus paseos en templos hasta dorayakis.

Las románticas vacaciones de Ángela Torres y Rusherking

Ángela Torres posó delante de un mural animé; un tipo de animación que compartió en sus cuentas en reiteradas ocasiones. Luego, se la vio tomando un milkshake mientras Rusherking tocaba cariñosamente su rostro. En las siguientes fotografías, compartió distintos escenarios de la ciudad y de algunos momentos de diversión como el juego en que se ganó dos peluches.

Los comentarios de los fanáticos no tardaron en llegar: "En la segunda foto se puede ver la pareja más linda de Argentina" o "Qué lindo y qué lindos" fueron algunos de ellos. Aunque el que resaltó entre todos fue el de un seguidor que dejó en evidencia a los enamorados y un deseo no cumplido de la China Suarez, ex pareja del cantante.

El comentario que expone a Rusherking y la China Suárez

Luego demostrarse muy enamorados y de haberle regalado un auto descapotable, la relación de la ex Casi Ángeles y el autor de Tu Piel no prosperó: "Llama mucho la atención que @sangrejaponesa siempre dijo en sus entrevistas que soñaba con conocer Japón. Y a donde te lleva el ex? A Japón. Rariii". Alemas, otro cibernauta recordó las tardes en que la ex parejita compartía golosinas japonesas y reaccionaban en sus historias de Instagram.

Rusherking parece haber dejado en el pasado a la actriz. Una traición que golpea de lleno a la China Suárez, quien decidió no hacer declaraciones sobre el presente romántico de su ex novio.