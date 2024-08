Nati Jota quedó involucrada en una estafa: "Me da impotencia"

Nati Jota es escritora por vocación y utiliza sus redes sociales para compartir sus más profundos pensamientos. La joven no solo pone en palabra sus éxitos, sino también sus depresiones y desamores, desde allí empatiza con cada uno de sus seguidores que se ven reflejados en aquellas letras. Sin embargo, en las últimas horas, su cuenta de X fue utilizada para denunciar una gran estafa que la involucra de lleno.

La conductora de Sería Increíble, streaming de Olga, denunció una estafa y aseguró que el modus operandi incluyó la presencia de la inteligencia artificial. Según detalló en una publicación, este hecho se dio en el marco de una campaña para promocionar un local de celulares y se utilizó su imagen, sin su permiso, para recomendarlos.

Nati Jota indignada por la inseguridad de las redes sociales

"Enojada, preocupada y angustiada", la periodista expuso a la página de Instagram que vende costosos celulares utilizando los rostros de múltiples influencers, como que lo recomiendan: "Era un video de mi cara con una voz similar a la mía diciendo cosas que nunca dije y recomendando INVERTIR, dale, de una Instagram, seguro q no tiene nada de malo. Y lo de hoy es más casero pero pueden caer y no quisiera me da impotencia. Encima cambian el nombre de la cuenta a cada rato y me dificulta perseguirlos así. Además de que me bloquean", escribió.

El descargo de Nati Jota

El hecho que denunció Nati Jota se trata de un video sacado de su propio Instagram, donde fue modificada su voz con algún programa que incluye inteligencia artificial, así esta recomienda comprar los móviles en dicha página.

En otro tweet, la deportista compartió una captura de la cuenta: "Son estos forros gamecell_oficial. A mí me bloquearon. Si alguna vez concretaron ventas correctamente igual editaron mi foto y fingieron que yo los recomendé. Es otra forma de engañar. Además previamente a esto les escribí amablemente que bajen la falsa-story. Ahí me bloquearon".

Nati Jota denuncia una estafa con inteligencia artificial

Los usuarios no tardaron en empatizar con la influencer y se lo hicieron saber en el mismo posteo. Además, evidenciaron que tuvieron el manejo con otras figuras públicas: "Mirá lo que hacen... capturan de pantalla historias de famosos y les ponen una leyenda de ellos", escribió una cibernauta, compartiendo la imagen que el negocio público de Coty Romero.

Cualquier usuario que se encuentra en búsqueda de un celular, podría dar con la pagina llamada @gamecell_oficial en Instagram, este perfil ofrece "garantía oficial de Apple" y envíos a todo el país. Implicada directamente en un engaño, Nati Jota no dudó en alertar a su gran masa de seguidores y les remarcó, de manera contundente, que ella no tiene nada que ver y suplicó que no caigan en la trampa.