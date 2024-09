El enojo le duró un suspiro: Feinmann se disculpó con Patricia Bullrich por haber pedido su renuncia

De noche, fue uno. Y de día, otro. Luego de que pidiera públicamente su renuncia, Eduardo Feinmann volvió a entrevistar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su programa radial por Mitre y llamativamente le pidió disculpas por su exabrupto al aire por la pantalla de LN+. "Quiero afuera al jefe de la Policía Federal y espero que el Presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra y también que vuele por los aires el señor vocero del Ministerio (Carlos Cortés). Y si la Ministra quiere salir al aire, que salga. Y si tengo que putearla a la ministra Bullrich, lo voy a hacer también", habían sido las palabras del periodista.

Furioso, el conductor de LN+ había asegurado en vivo que no se iba a dejar "enchastrar" por la falsa información que buscó instalar el Gobierno alrededor del ataque que había sufrido la nena de 10 años de parte de la Policía Federal en la zona del Congreso. "A mí no me van a enchastrar, ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa, de fake news. Son unos mentirosos, unos crápulas. No se juega, ni con nosotros ni tampoco con la niña, porque la niña terminó siendo atacada por la propia Policía", había disparado Feinmann, quien este viernes se mostró mucho más conciliador.

Resulta que el periodista volvió a sacar al aire a la ministra y esta vez con total tranquilidad le consultó qué le había parecido la ejecución del protocolo antipiquetes durante la manifestación en contra del veto de Javier Milei a la ley de reforma jubilatoria que elevaba los haberes para adultos mayores en un 8,1%. "Nosotros estuvimos con un operativo que yo lo miré por drones, lo miré todo el día, fue espectacular, totalmente profesional, hasta un momento en el que unos desaforados, cuando vieron que habían perdido, salieron con toda su violencia, voltearon las vallas y quisieron entrar al Congreso. Ahí salió la gendarmería", describió la funcionaria libertaria.

Según explicó, en ese momento las fuerzas de seguridad "barrieron" a las personas y las trasladaron "hacia atrás de la valla". "La prefectura salió por otro lado, se volvió a recomponer el orden y quedó un grupo que siguió tirando piedras. Ahí apareció la Policía Federal y bueno, lamentablemente había una madre irresponsable con una nena que quedó en el medio de la pequeña trifulca, porque ya prácticamente la gente se había ido, inclusive los gremios se habían ido, de esa pequeña trifulca quedó metida una nena. Pero nadie tuvo la intención, ni siquiera creo que la hayan visto, nadie tuvo la intención de tirarle a nadie", destacó la ministra de Seguridad.

De acuerdo a sus dichos, lo que sucedió fue que "la violencia que desataron los violentos de siempre, se la reprimió como corresponde, para que no entraran al Congreso, que era el objetivo que todos querían". En ese momento, Feinmann volvió a traer a la mesa la polémica de la fake news que Luis Alejandro Rollé, el comisario general a cargo de la Policía Federal, y Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación, buscaron instalar. "Hay un vídeo que envía el jefe de la Policía Federal a través del vocero de la Policía Federal a los medios, a la producción de LN+ y también de TN, y nosotros ponemos ese vídeo donde la Policía o el jefe de Policía o el vocero de la Policía Federal dice que esa mujer manifestante era la que gaseó a la nena y terminó no siendo así. ¿Va a haber algún tipo de responsabilidad?", preguntó el periodista.

Trebucq y Feinmann, indignados con Bullrich

Una vez más, Bullrich se lavó las manos y le aclaró: "Es un tema que yo tengo que estudiar. Yo no vi ese vídeo, no conocí ese vídeo, no creo que el objetivo que nosotros teníamos que demostrar en ese momento era qué había pasado con la nena, porque la responsabilidad de la nena era de la madre. Si el vídeo lo mandó efectivamente la Policía haciendo una teoría, no se puede hacer una teoría. Las cosas en seguridad son o no son. Así que nosotros vamos a analizar esto que efectivamente se dice que sucedió y vamos a analizarlo porque no se puede plantear una teoría. Nosotros vamos a analizar esto que sucedió y comunicaremos qué vamos a hacer".

Fue entonces que antes de despedirla, Feinmann se disculpó con la ministra de Seguridad y sentenció: "Patricia, le agradezco mucho haberme entendido. Le pido mil disculpas si en algún momento dije algo que la pudo haber afectado. Ayer en el fragor pedí su renuncia, etcétera. Pero lo cierto es que la segunda suya, su segunda, la vice, había confirmado ese famoso vídeo. Ese es el problema también". De todas maneras, Bullrich defendió a Monteoliva y dejó en claro que seguirá en su puesto a pesar de haber buscado instalar una fake news. "La vice es una gran profesional y la defiendo con toda la alma. Quizás no es experta en medios, pero bueno", cerró.