Jony Viale se lanzó a los lobos por Bullrich y se hizo cargo de la "fake news" del ataque a la nena: "Cometí un error"

A diferencia de Eduardo Feinmann y Esteban Trebucq, que decidieron públicamente manifestar su enojo contra los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación que se encargaron de viralizar, y dar como cierto cuando no lo era, un video de una manifestante arrojando un polvo de color rojo hacia la multitud, acusándola de haber sido la agresora de la nena de 10 años atacada en Congreso, Jonatan Viale decidió públicamente tomar una postura distinta: el conductor de TN se lanzó a los lobos e hizo una suerte de mea culpa, de alguna manera intentándole quitar todo tipo de responsabilidad a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Mientras que los periodistas de LN+ pedían la renuncia de la ex líder del PRO a su cargo como ministra en la cartera de Seguridad, el hijo de Mauro Viale optó por mostrarse mucho más reflexivo con la profesión y a pesar de haber chequeado la información con fuentes oficiales del Gobierno, aseguró que la culpa por difundir la feke news fue suya y solo suya. "Aclaración de lo que dije, esto me hago cargo yo. Lo primero para decir es que personalmente cometí un error. Si no arrancamos así, si arrancamos escandalizados, no sirve. Y me parece que hay que pedir disculpas. Pido disculpas por el error cometido", dijo llamativamente el conductor de TN.

Y agregó: "Cuando uno comete un error, primero hay que asumirlo, reconocerlo y después disculparse. Dicho esto, que es lo primero que hay que hacer como un caballero, contar lo que pasó. Lo que dijimos acá es que esa nena de 10 años que terminó llorando, con los ojos colorados, había sido rociada con gas pimienta por parte de un manifestante. Pusimos un video. Bueno, eso no fue así. Entonces lo primero que hacemos es aclarar la información, como indica el protocolo que hay que hacer. La nena fue gaseada por un agente de la Policía Federal. Por lo tanto, lo que yo cometí yo es un error informativo y hay que asumirlo".

Al igual que sus colegas, Viale relató que el video de la polémica le llegó a sus manos gracias al aporte de Luis Alejandro Rollé, el comisario general a cargo de la Policía Federal, y que el mismo fue confirmado y validado por Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación y mano derecha de Bullrich. "¿Cómo llegamos a esa información? Lo voy a contar muy rápido. El video a mí me lo manda el jefe de la Policía Federal, que se llama Luis Rollé. Yo personalmente consulto con la secretaria de Seguridad, que se llama Alejandra Monteoliva. La llamo por teléfono. Voy a contar paso a paso cómo fue. Ella me dice totalmente confirmado", contó.

El momento en el que le tiran gas pimienta a la nena de 10 años

Según explicó Viale, la segunda al mando del Ministerio de Seguridad de la Nación le aseguró que la nena no había sido atacada por la policía, sino por una "activista vestida de naranja, una mujer". "Nosotros confiamos equivocadamente, pero la culpa es mía. Chequeamos, pero asumimos que la versión oficial era la correcta. Me parece que hay que ser justos porque si no nos deslindamos la cosa y hay que hacerse cargo. Yo confié en la versión oficial y fue un error. Ponemos el video al aire y hoy Manu (Jove) consigue otro video, lo pone en las redes sociales y se ve claramente que había sido un oficial de la Policía Federal el que había arrojado", sentenció Viale.