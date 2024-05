"Este hijo de p...no me dejó": Yanina y el negocio millonario que Diego Latorre le prohibió hacer

Las parejas que se sostienen en el tiempo suelen superar cientos de altibajos y discusiones. Un ejemplo de esto dejaron Yanina Latorre y su marido, el ex futbolista Diego Latorre, quienes recordaron una anécdota durante su participación en el programa No tiene solución del flamante canal de streaming Bondi. "¿Te acordás cuando me ofrecieron hacer Playboy? Me ofrecieron, me dijiste que no y me daban buena guita", le reprochó Yanina a la vista de todos los presentes, entre los que se encontraba el hijo de ambos, "Dieguito". "En un momento, cuando en este país se ganaba plata, me ofrecieron como 100 mil dólares y este hijo de puta no me dejó", añadió.

Sorprendido por algo que evidentemente no recordaba de tal manera, el ahora comentarista deportivo se relajó y trató de mostrarse permisivo y más contemplativo que lo que evidentemente fue en aquellos años donde la intención de la publicación erótica era desnudar a su pareja y madre de sus dos hijos: "¿Cien luquitas eran? No se puede volver el tiempo atrás, ¿no? ¿Es imposible?", se preguntó en tono de broma

Envalentonada por la respuesta de su marido, Yanina le explicó que ya es imposible aceptar la oferta, porque la revista Playboy cerró. "Cuando era chica yo era medio pelotuda", confesó cuando le preguntaron por qué había dicho que no en aquel entonces. "Bueno, pero creció el monstruo. Gracias a esa etapa estás construyendo la nueva", le indicó su marido, medio en chiste pero a su vez describiendo el papel que cumple en la actualidad en LAM su pareja.

Yanina y Diego Latorre

"¿Ahora sí la hacés?", le preguntó el humorista Darío Orsi. "No sé si la hago", confesó Yanina, aunque luego lo miró a Dieguito y le preguntó: "Si mamá hace una vez, ¿no?". El hijo de ella no dudó en responder. "¿Cien lucas? Obvio", aseguró. "¿Te la bancás?", quiso saber la periodista de espectáculos. "Hacemos miti y miti", soltó en broma el joven.

"¿Pero qué? ¿Venís a la producción de fotos con mamá? ¿Desnuda?", continuó Yanina. Sólo ahí se sintió una voz celosa por parte de su pareja, quien quiso saber "desnuda a qué nivel". Este prurito no estuvo para nada en la mente de su hijo, quien remató la anécdota con una desopilante frase: "Por 100 lucas las saco yo las fotos".