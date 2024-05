Alberto Cormillot no estará en "Cuestión de Peso": preocupa su estado de salud

Una de las participaciones estelares del polémico y gordofóbico programa Cuestión de Peso es sin dudas la de Alberto Cormillot, médico nutricionista que confirmó que esta semana no estará presente en el programa: se cayó y se fisuró una costilla.

El show que pretende que varias personas bajen de peso con dietas estrictas y fuera de la realidad con exceso de ejercicio y en un corto plazo, está conducido por Mario Massaccesi que ahora verá marcada la ausencia de Cormillot.

Alberto Cormillot

El médico de 85 años fue internado de urgencia durante el lunes 13 de mayo a la madrugada tras haberse caído de la peor manera mientras buscaba algo en su residencia.

El error -no fatal- de Cormillot fue no haber prendido la luz y caminar a tientas hasta que pasó lo peor. En sus palabras, el médico de Cuestión de Peso confirmó la versión completa del hecho: "Me caí, tengo una fisura en una costilla", explicó.

Pero faltaban más detalles y fue él mismo quien los expuso: "A las 4.05 de la mañana salí de la habitación sin prender la luz, para no despertar a la familia y, en la oscuridad, me caí".

Cormillot está internado en el sanatorio Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires

Cormillot pasará las próximas horas y días internado en el sanatorio Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires y no está solo; con él está su incondicional esposa Estefanía Pasquini que también dio su versión de la terrible caída de su amado: "Se cayó porque estaba la luz apagada", contó y agregó: "Eran las 4 de la mañana. Se ve que el chiquito (Emilio), dejó juguetes en el piso y se quebró tres costillas", amplió.

La hija de Alberto, Reneé Cormillot contó algo parecido: "Pisó un chiche de Emilio, se cayó contra un mueble y se fracturó tres costillas".

Alberto Cormillot, Emilio y Estefanía Pasquini

Sin embargo, la palabra de Cormillot fue la más reconfortante para sus seguidores: "Me siento perfecto, salvo por el dolor. Me están estudiando y dando analgésicos. Ahora estoy en la habitación esperando el resultado de la tomografía", contó en Teleshow y dejó a todos conmovidos.

💣Bombita. Cormillot estuvo internado a principio de 2024 pero en esa oportunidad lo aquejaba un cuadro de descompostura y deshidratación que luego se descubrió que era una gastroenteritis.

Cormillot papá a los 83

La noticia dio vueltas en Argentina por lo novedoso de la edad de Cormillot. Sin embargo, si se tiene en cuenta que su esposa tiene 50 años menos, todo encaja a la perfección.

Pasquini dio a luz a su hijo al que llamaron Emilio y todo fue felicidad y amor. La noticia sin embargo, fue confirmada por el mismísimo Alberto: "La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no y la semana que viene contarlo", contó en aquella oportunidad.

Cormillot y Emilio

Además, Alberto Cormillot refirió a la importancia que tiene la maternidad cuando es deseada: "Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices. Si es nena, le vamos a poner Aurora y si es varón, no lo sabemos aún pero Estefanía tiene una firme intuición de que será nena", contaba en aquella oportunidad frente a las cámaras.