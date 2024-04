Felipe Pettinato complicadísimo: la denunciante rompió el silencio con un fuerte relato sobre abuso sexual

Comenzó el juicio contra Felipe Pettinato por abuso sexual simple, perpetrado en 2018 contra una adolescente de 14 años, hermanastra de en ese entonces su pareja. El hijo del músico Roberto Pettinato ingresó a la sala de audiencias del Juzgado N°1 de San Isidro, acompañado por su madre, para enfrentar la Justicia.

Según el testimonio de la joven (que hoy es mayor de edad) Felipe, que tenía problemas de consumo problemático, vivía en la residencia familiar porque no tenía donde vivir. Además, insistió frente al fiscal Matías López Vidal y al abogado querellante, Andrés Bonicalzi, que el abuso sexual ocurrió en el sillón del living.

Durante la jornada, varios familiares de la víctima y una perito psicológica también brindaron su testimonio. El informe psicológico presentado ante la Justicia de San Isidro destacó las dificultades de la víctima para revelar lo sucedido, así como los efectos emocionales y familiares devastadores que enfrentó como consecuencia del presunto abuso.

"Manifiesta que le refirió a su madre la situación abusiva expresando que dicha situación la dejó con una sensación de desasosiego y perplejidad, sumado al gran dolor que siente frente al descreimiento de su hermana, generándole sentimientos de gran desilusión. Asimismo, refiere que en esta oportunidad su madre pudo escucharla y acompañarla en el proceso de la denuncia", aseguró el informe del psicólogo.

Felipe Pettinato

Además, el escrito asegura que: "En su relato (de la denunciante) no se evidencia invasión de la fantasía ni alteraciones de la memoria. No presenta síntomas en su funcionamiento individual que puedan dar cuenta de sintomatología psiquiátrica".

El juicio está previsto en su continuidad para la próxima semana con una última jornada, donde se formalizará la solicitud de la pena y que nuevos testimonios se presenten a declarar en el caso.

Tamara Pettinato defendió a Felipe en vivo

La periodista decidió contar detalles de su declaración en la Justicia y resaltó en su programa de radio: "En este caso es una chica que dice que ella estaba tirada en un sillón y Felipe pasó caminando a la cocina y le tocó la cola como por arriba del pijama y siguió caminando. Después no habló nunca con él".

"Era la hermanastra de la pareja de Felipe en aquel momento, la mamá de mi sobrina", indicó Tamara al aclarar la relación familiar que tiene con Sofía Colasante, que es mamá de Juana, de cinco años.

Tamara Pettinato

"Hablé de cómo estaba él ese año. Bueno, hace muchos años que viene muy mal él con su adicción, pero ese año en particular estuvo todo el año mal. O sea, no podías tener una conversación lógica con él. Que eso es lo que yo declaré. Yo en el momento no estuve", afirmó la comunicadora.

Aunque no brindó demasiados detalles de cómo avanza la causa por la que se lo incrimina a su hermano Felipe, aclaró que ella leyó absolutamente todo el expediente y que pretende estar presente también durante el juicio. "Eso es todo", sentenció intentando no contestar preguntas al respecto.

"Ayer estuve en el juicio. Llegamos a juicio porque no quisimos arreglar. Por supuesto estas cosas se pueden terminar antes si uno arregla. O no, o decís no, 'vamos a juicio y demostrá lo que estás diciendo'", declaró finalmente Tamara.

En estos términos, la periodista resaltó también que la situación pudo no haber escalado y evitado llegar hasta los tribunales, pero que sus abogados decidieron que era buena idea continuar con el juicio: "Con plata o cerrarlo antes o cerrarlo en juicio abreviado. En este caso no quisimos arreglar nada".

Tamara y Felipe Pettinato

Además, la hija de Roberto Pettinato explicó que el testimonio de su ex cuñada y del ex suegro de Felipe es otro y que los relatos no coinciden entre sí: "Ellos cuentan otra historia. Lo que ellos dicen es que en aquel momento cuando lo cuenta, la chica que hace la denuncia cuenta otra cosa de lo que después denuncia", indicó.

"La primera vez que lo cuenta y toda la primera etapa, ella nunca nombra la palabra 'vagina'. Y después cuando hace la denuncia dice me tocó la cola llegando a la vagina. Como suman algo que les llamó la atención mucho a la familia", resaltó Tamara, quien es totalmente consciente que si el Juzgado Número 1 de San Isidro falla en contra de su hermano, Felipe podría afrontar una pena de entre seis meses a cuatro años de cárcel, según lo establecido en el artículo 119 del Código Penal.