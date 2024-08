Fer Dente fulminó a Ximena Capristo y a su familia: "Sucias, gritonas y conventilleras"

La esencia de LAM sigue intacta y producen a diario polémicas que luego traen de qué hablar y, si no hay nuevos conflictos, recurren al repertorio de problemas que pasaron hace años. El jueves pasado, Tomás Dente terminó entre las cuchillas de las angelitas cuando recordaron las críticas del joven a algunos productores y periodistas en relación al escándalo en el que estuvo involucrada Beatriz Salomón en 2004.

El momento le dio el pie perfecto a Ximena Capristro para sacar algunas espinillas que tenía guardadas: "Quiere brillar más que su hermano Fernando", comenzó la panelista. Lejos de quedarse callada, la mediática siguió lanzando dardos envenenados contra el conductor de El Impertinente y aseguró despectivamente que antes de su paso por la televisión r trabajaba como recepcionista de "un spa gay".

Ximena Capristo hizp enojar a Fer Dente

Los dichos de la angelita tuvieron sus consecuencias, y es que Dente no es de los que hacen oídos sordos y siguen de largo. Luego de ser fuertemente criticado, confesó haber sido el responsable de la baja de la ex participante de Gran Hermano de La tarde del 9 y explicó que le parecía "intrascendente" y que "no tenía nada para decir".

Los dichos ante la cámara no fueron suficientes en esta disputa, por lo que el periodista continuo la guerra a través de su cuenta personal de Twitter: "Sentime @elejercitodelam Avísenle a Capristo que el lunes cuento con detalles cómo se fifaba al ex futbolista. Las estafas de su mamá a la gente que participaba en Dadyvertidos, y como la rajaron del edificio de Av. Las Heras por deber fortunas en expensas.", escribió junto a una imagen del spa masculino en el que habría trabajado.

Las fuertes amenazas de Fer Dente

El centro de relajación salió a defender al conductor: "Queremos aclarar que Tomás Dente nunca trabajó para nosotros. Hubiese sido un enorme placer. Dicho esto por supuesto está invitado como todos porque ese es nuestro espíritu", relató en una historia de Instagram, sentenciando así que la información compartida por Capristro era totalmente falsa.

Tal como lo advirtió, Tomás Dente utilizó su espacio en televisión para contar algunos secretos que se guardaba la panelista: "Ximena era como la figurita del momento, recién egresada de Gran Hermano. ¿Y a quién mete en la producción a trabajar? A la mamá. La mamá, ladinamente, le cobraba a las personas que iban a participar un cachet, (...) y no solo eso sino que se quedó con el 50 por ciento del premio que ganó una señora", aseguró.

Tomás Dente

Por último, el joven confesó algunos detalles que atravesó su ex compañera en un antiguo edificio por Avenida Las Heras, donde vivía con su madre y su hermana: no las querían (...) por sucias, por gritonas y por conventilleras", fulminó Dente.