El comentario de Camila Deniz que cambió la cara de Juana Viale

Luego de convertirse en una figura popular al ser la hermana del ex participante de Gran hermano Thiago Medina, Camila Deniz supo aprovechar la exposición y llegó a donde muchos no pudieron: a Cuestión de Peso. Se trata del programa de Juana Viale, herencia de la emblemática Mirtha Legrand.

Con un elegante vestido en color violeta y maquillada para la ocasión, la participante de del reality show de salud hizo reír a todos los presentes, así como también los emocionó con su historia de vida y su lucha actualmente. La mediática está comprometida con el tratamiento que sigue en Cuestión de Peso y reveló cómo son sus días: "El permitido es que podés comer lo que comías antes, ponele me comía un plato entero de fideos con tuco que me encantan, pero es medirte con la porción. De lunes a viernes en la clínica siempre nos dan la vianda, comemos ahí y viernes, sábado y domingo nos tenemos que cuidar nosotros".

Camila Deniz relata cómo son sus días en la Clínica Cormillot

Camila abrió su corazón en la mesa de El Trece: de no tener nada a estar rodeada de personas maravillosas, así fue la dura historia de la joven de 29 años.

"Yo tengo una vida muy dura, Juanita. Pero bueno, estoy de pie. Me caí miles de veces, pero acá estoy. Con mi padrastro, sacamos adelante a mis hermanos, nosotros somos diez en total, conmigo. Cuando mi mamá falleció, dejó una nena de ocho meses y yo me tuve que quedar con mis hermanos", confesó la hermana de Thiago.

Camila Deniz sorprendió con su personalidad y no fingió nada

Así como emocionó a cada uno de los presentes, Deniz revolucionó el programa con ideas que Juana Viale no imaginó. Pese a la estricta dieta que sigue en la Clínica Cormillot, la participante tuvo un permitido de pasta con estofado de pollo. Siguiendo estas órdenes, Coco Carreño, el chef encargado de reemplazar a Jimena Monteverde le entregó uno plato de ravioles.

Mientras el cocinero explicó en qué consistían los platos, fue interrumpido y nadie se esperaba esta pregunta: "¿Me daría el permiso de agarrar el pan y mojarlo en el tuco? Hace tres meses que no hago esto", preguntó Camila, a lo que fue autorizada la conductora, quien no sabía que minutos más tardes viviría uno de los reproches más graciosos de la televisión: "No me lleno con cuatro ravioles", dijo estallada de risa.

La producción de "El Trece" corrigió a la hermana de Thiago Medina y aclaró que eran cinco ravioles, sin embargo no eran suficiente: "Bueno, cinco. No vi el otro. Encima está re bueno, re rico", contestó mientras los presentes en la mesa no podían contener la risa. Rápidamente, los usuarios de las redes sociales apoyaron a la invitada y se preguntaron: "¿Quién en se llena con cuatro ravioles?".

Finalmente, Camila Deniz solo tiene el deseo de tener a su mamá y escuchar: "Hija, sos un orgullo para mí", y aunque no es posible, reconoció que su familia la apoya al cien por ciento con su tratamiento para bajar de peso.