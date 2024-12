Fernanda Iglesias deja LAM: secretos, polémicas, un "salto al vacío" y tres empanadas

El canal América sumó un nuevo capítulo para el constante drama de sus pasillos. Fernanda Iglesias, una de las panelistas de LAM, anunció en las últimas horas su renuncia al ciclo conducido por Ángel de Brito. La noticia, aunque sorpresiva, fue entregada con el estilo frontal que caracteriza a la periodista. A través de sus redes sociales, Iglesias explicó que la decisión no fue fácil, pero que llegó después de meditarlo: "Es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto".

La salida de Iglesias se sintió fuerte en el programa. En la última edición de LAM, el panel debatió el tema con su característico estilo sin filtros. De Brito, acostumbrado a los movimientos inesperados de sus "angelitas", tomó el micrófono y compartió su experiencia al enterarse de la renuncia: "Le dije que le haríamos un homenaje con sus mejores momentos: las peleas, las risas, todo. Pero ni tiempo me dio". Su tono, aunque relajado, dejaba entrever una mezcla de sorpresa y resignación.

Así anunció su salida Fernanda Iglesias

Yanina Latorre, fiel a su estilo ácido, fue más directa y no dudó en criticar la salida de Iglesias: "Me contó anoche que no iba a seguir el año que viene, pero que terminaría diciembre. Y hoy veo en sus historias que ya no venía más. Es raro. ¿Por qué no nos dijo nada?". Entre bromas sobre la cena que compartieron la noche previa -"Ni el chorizo sospechó algo", dijo entre risas- y comentarios más serios, quedó claro que el equipo quedó del ciclo de espectáculos quedó descolocado. "No entiendo, Ángel, ella habló con vos en el camarín cuando te fue a decir que no estaba conforme con las condiciones y después le dio una larga nota a una revista de actualidad", soltó Yanina.

Y continuó: "Anoche cuando fuimos todos a comer porque tuvimos que suspender el programa por la cadena nacional me contó a mí que no iba a seguir el año que viene, pero que iba a venir todo diciembre porque quería cobrar el sueldo entero, nos despedimos con un 'chau, hasta mañana', y hoy vi directamente en sus historias que ayer había sido el último día acá". En ese momento, Marcela Feudal aseguró que no entendió lo que ocurrió y que, por ese motivo, decidió llamar a Iglesias. "La llamé y le pregunté. Me contestó muy escueta que se iba", dijo la ex VideoMatch al tratar el tema de la salida de su ahora ex compañera.

Pero, ¿qué llevó a Iglesias a cerrar su etapa en LAM? Según sus propias palabras, el ofrecimiento de continuar como panelista rotativa, trabajando solo tres días por semana, fue el detonante. "Quiero un trabajo full time donde me sienta útil y motivada", expresó en sus redes sociales. Además, reveló un detalle que encendió aún más la polémica: el sueldo ofrecido en el canal de Daniel Vila y por la productora Mandarina era de 220.000 pesos. "Me dolió que me ofrecieran tan poco", confesó con sinceridad. Hay que tener en cuenta que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se mantiene en $271.571. Es decir, desde América TV le ofrecieron una suma menor al SMVM.

Iglesias contó que le ofrecieron 200 mil pesos

El comentario fue rápidamente comparado con otras salidas recientes del mundo televisivo, como la de Andrea Taboada de DDM. Sin embargo, la partida de Iglesias tuvo un tono más explosivo. Pepe Ochoa, una de las caras detrás de las redes del programa de De Brito, fue claro en su análisis: "Se está yendo por la puerta chica, cuando acá siempre se la bancó". Si bien la despedida de LAM marcó el fin de una etapa para Iglesias, en sus redes sociales adelantó que buscará nuevos horizontes en el mundo del streaming, descartando de plano cualquier vínculo con Bondi. "Allá voy", concluyó, dejando abierta la incógnita sobre su próximo proyecto.

Fernanda Iglesias abandonó LAM

Finalmente, Ángel contó que al hablar con Iglesias, ella le devolvió una paleta de pádel que le había prestado y cerró: Nada de lo que haga me va a sorprender nunca, porque la conozco mucho a Fer, la quiero y la valoro como profesional. Por eso estuvo acá en el programa, a pesar de la resistencia de mucha gente. Es una gran periodista y estuvo muy bien todo el tiempo que estuvo acá. No me sorprenden sus actitudes, sus reacciones".