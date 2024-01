¿Flor Jazmín Peña traicionó a Flor Vigna? El drama detrás de la revelación de Nico Occhiato

Griterío, risas nerviosas, carcajadas sacadas y saltos en las sillas fue lo que provocó la salida del closet de la relación -que ya era un secreto a voces- entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Así sea que hayan ventilado su amorío para tener más vistas o bien porque realmente sintieron que debían hacerlo durante la transmisión de su programa en Luzu, la noticia no dejó de impactar a los 90 mil espectadores que veían las declaraciones de amor de los tortolitos.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

"¡Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en la vida!", dijo Occhiato. Ella, con lágrimas en los ojos le contestó: "Sí, son esas cosas que uno elige pero pasan y te hacés cargo así que eso: sí, estamos juntos" y agregaba: "No entiendo nada. Hace cinco años que lo miro y era otro vínculo (...) Nos conocemos hace muchos años y el vínculo tuvo otras maneras y ahora mirarnos y ser esto es loco y nos estamos acostumbrados pero bueno, en esa estamos... Supongo que estábamos viendo qué nos pasaba y qué tan serio iba y al final estamos hasta las manos".

La relación está re contra re mil blanqueada, pero eso no dejó atrás el pasado que ambos -Nico y Flor Jazmín- tienen con Flor Vigna. Es que, según las picantes angelitas de Ángel de Brito, Flor Jazmín podría haber traicionado a su amiga Vigna al momento de quedarse con Nico. BigBang invita a tener una profunda reflexión sobre el tema.

La cosa viene así: la relación entre Nico y Flor Jazmín empezó nada más y nada menos que por la mismísima intervención de Flor Vigna. Fue la bailarina y cantante (que olvidó a Occhiato con el gran Luciano Castro) la que los presentó, pero nunca se imaginó que Cupido iba a tirar sus flechas para que se enamoren perdidamente. Qué bronca. En fin, quien tiró la posta fue Damasia Ochoa (que está reemplazando a Yanina Latorre que se fue de vacaciones) que no dejó nada para la imaginación cuando dijo que Vigna no tenía celos, la cosa iba mucho más allá: "No estaba celosa, sintió traición porque eran amigas. De hecho, Flor fue la que se la presentó a Nico".

Nico Occhiato y Flor Vigna

Ochoa lo explicó clarito tirando bomba tras bomba: "Flor Vigna conoció a Flor Jazmín por las redes, empiezan a hacer trabajos, la rompen. Se la presenta a Nico Occhiato y, tiempo después, cuando lo convocan para el Bailando, él la llama a ella".

En el panel de LAM todo el mundo enloqueció y replicaron que trataron de loquita a Vigna porque Flor Jazmín venía de estar en una relación lésbica. Lo que no se dieron cuenta es que en realidad, más que lesbiana era ¡bisexual!: "En ese momento, muchos trataban de loca a Flor Vigna por los celos porque le decían 'si a Flor Jazmín le gustan las chicas'".

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

La historia continuó como ya todo el mundo sabe: en 2019, entran al "Bailando" de Marcelo Tinelli y lo demás es historia... Como dice Tini, "Cupido tiró la flecha y la cag*". Ochoa, sin embargo, fue más allá cuando contó una intimidad: "Flor sintió cierta traición porque fue como decirle 'sos mi amiga, nos viste que estábamos juntos y empieza a surgir esta historia'". No se sabe qué les molesta más a las angelitas: que a otras les vaya bien profesionalmente o que las bailarinas consigan pareja rápidamente. En cualquier caso, se mostraron un poco odiadas con Flor Jazmín porque ponzoñosamente exclamaron: "En ese momento, Flor Jazmín Peña no era conocida, fue un trampolín".

Flor Vigna

Sea como fuere, también contaron que la enemistad entre Flor Vigna y Flor Jazmín es cosa del pasado: "Realmente, Flor ya está en otra", dijeron refiriéndose a la historia de amor que tiene con el actor Castro. Además, las angelitas fueron más claras que el agua: "Está enamoradísima, Castro le enseñó lo que es el amor".

Todos hablan sobre el conflicto entre las mujeres, pero quién se atreverá a opinar sobre Occhiato que fue quien cambió una Flor por otra Flor en un santiamén, sabiendo además que eran amigas... La historia ¿Continuará?