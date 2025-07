Lali Espósito le contestó a Virginia Gallardo que la ensució con una una fake news en Mujeres Argentinas

La no comprobación de información, sin importar los saltos tecnológicos, es todavía la problemática más complicada que atraviesa al periodismo o a quienes lo ejercen sin conocer a fondo los gajes del oficio. Esto quedó muy claro luego de que al aire del programa Mujeres Argentinas Virginia Gallardo diera por cierta una denuncia en contra de Lali Espósito en Tucumán, la cual es falsa y surgió de una cuenta parodia de la red social X (ex Twitter).

"Hoy lunes se iniciaría una denuncia porque según el artículo 125 del Código Penal, por exhibicionismo corporal y sexual de menores", afirmó la vedette que funciona como panelista en el programa de El Trece, en relación a la supuesta acusación contra la cantante popular. "El artículo 125 refiere a actos corrupción de menores, estableciendo penas para quienes promuevan o faciliten la prostitución o la realización de actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en los que participan menores de 18 años", leyó enseguida.

La afirmación viene de una publicación que realizó la cuenta @ladymoskigna, desde la cual siempre suelen surgir este tipo de noticias falsas, amparados en que es una cuenta que aclara que es parodia y no real. Allí se vio una entrevista a quienes iban al concierto con imágenes al lado de parte de la performance más hot que hace la cantante en sus shows. Aunque la denuncia era humo.

"¡Hay alrededor de 50 criaturas mirando esto! ¡Con los niños no!", escribieron en la publicación de la cuenta parodia. En el video se ve a un padre con su hija chiquita e intenta que ella cante algunas de las canciones cuando les habla el móvil de TN. "Encima el padre la arenga para que cante esta canción muy zarpada: 'Esto es lo que más me excita'", describió. "¿Cómo una nena va a repetir eso chicos? ¡No da! Encima habla del diablo. Por eso después salen cruzadas y mean iglesias", añadió enseguida.

La fake news sobre Lali que compartió Virginia Gallardo en la pantalla de El Trece.

Lo más paradójico de todo esto es que las colegas de Gallardo al aire de Mujeres Argentinas desconocían esto y le dieron entidad a lo que trajo su compañera como si fuera real. "Podría pasar como en las películas o las series. Que haya un aviso que diga 'atención este recital puede tener contenido no apto para menores de edad, queda bajo responsabilidad de los padres'", propuso Viviana Semienchuk. "Madonna siempre hizo lo mismo. No es un espectáculo infantil. Te puede gustar o no. Es una cantante pop", opinó, por su parte, Amalia Guiñazú.

La respuesta de Lali tras la confusión de Mujeres Argentinas

Después de unas horas, quien salió a tomar postura fue la mismísima Lali que, fiel a su estilo no dudó en responder cortito y al pie: "Época fake",e xpresó contundente desatando una catarata de reacciones tras el bizarro episodio de Mujeres Argentinas donde: "Lali denuncialos, no todo se arregla con un tweet o con el link de fanático", dijo una usuaria y otra contestó: "En Tucuman, todes les presentes la pasamos increible. Quienes hayan llevado a sus niñxs, sabían lo que encontrarían.. y los quieren del lado Lali de la vida, te amamos Lali. Resistencia y refugio son tus conciertos en esta época". Otro internauta ironizó: "Todos los gatos viejos operan. Obligalas a pedir disculpas de rodillas, denunciá".

Lo cierto es que la denuncia contra Lali Espósito brilla por su ausencia, ya que, como era de esperar, nunca fue presentada. La cuenta parodia siempre sube este tipo de contenidos y no hay que esperar que deje de hacerlo, porque a eso se dedica. Es función de quienes les toca informar, confirmar lo que llevan a la pantalla.