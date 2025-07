"Hay olor a caca": los problemas estructurales que hunden a A24 en medio de fallas técnicas y colapsos sanitarios

En un escenario que parece extraído de una tragicomedia del subdesarrollo, el canal de noticias A24 -la señal informativa del Grupo América- opera a diario en condiciones técnicas y estructurales tan deterioradas que ya ni sus propias figuras pueden disimular el colapso. Micrófonos que fallan en vivo, pantallas que se apagan, software que se cae constantemente, cucarachas que no funcionan, cortes de audio durante entrevistas presidenciales, baños que colapsan por la sobrecarga de personal y oficinas improvisadas donde las sillas ruedan solas por pisos desnivelados. Todo eso, en el corazón de una señal que intenta competir en el prime time informativo con recursos más propios de un canal comunitario que de un multimedio nacional. Así y todo, logró superar a LN+ en el rating.

Acá se desarrolla A24. El frente ya fue pintado y puesto en condiciones.

Una alta fuente del canal consultada por BigBang no esquivó la realidad: "Está todo atado con hilo, con pegamento. Es una porquería". La declaración grafica la precariedad que reina en la sede de A24, ubicada en Niceto Vega 5776, en el barrio porteño de Palermo. El edificio -originalmente acondicionado para producciones esporádicas o semanales- hoy aloja a la señal de noticias las 24 horas del día, con una estructura que simplemente no resiste semejante caudal de actividad. "No es un lugar para sostener una señal de noticias en vivo. Es un espacio para hacer un programa semanal, como era Animales Suelto", le detallaron a este sitio.

Y agregaron: "Ahora arranca Laje a la madrugada y termina Fabián Doman a la noche, sin parar". El resultado: software que colapsa, pantallas que se quedan en la interfaz de inicio durante minutos en plena transmisión y micrófonos que dejan de funcionar en vivo. "Ayer Doman mandó a corte de emergencia porque no andaba ningún micrófono", ejemplificaron. La situación se volvió tan visible que los propios conductores, como Antonio Laje, tuvieron que salir al aire a pedir disculpas más de una vez. El caso más escandaloso ocurrió en febrero de este año, cuando el periodista entrevistó al presidente Javier Milei.

En aquella oportunidad, los fallos técnicos desataron la furia del mandatario, quien denunció un supuesto "sabotaje". El audio se cortaba, el sonido se desfasaba y se oían ruidos del estudio. "Fue una vergüenza nuestra, no debería haber pasado", se excusó Laje en vivo. El propio Milei denunció más tarde que "el estudio estaba lleno de gente haciendo ruido. Una verdadera vergüenza". Pero los problemas no se agotan en lo técnico. La precariedad llega a niveles sanitarios alarmantes. "Tenés un baño para 50 personas por turno. En verano colapsó: se tapaban los inodoros porque es un lugar diseñado para diez personas y hay siempre entre 40 y 60 laburando", revelaron.

Algunas de las figuras de A24

Además, insistieron: "Iban a defecar en un solo baño. Literalmente". De acuerdo a lo que le explicaron a este portal, el tema estaría solucionado, aunque siempre está el temor a que vuelva ocurrir y la "baranda" invada el ambiente una vez más. A eso se suma la falta de mantenimiento básico: "Las pilas de los micrófonos son recargables y tienen 15 años. Compran 10 nuevas para un juego de 50. Todo así".

En el control, los técnicos trabajan hacinados, mientras los productores se reparten entre escritorios amontonados en una oficina improvisada en el entrepiso, donde el desnivel era tan pronunciado que las sillas se deslizaban solas de punta a punta. "Era como un tobogán. Esta semana, por suerte, levantaron todo y lo nivelaron", contaron desde dentro.

A esto se suma el desgaste anímico de los propios trabajadores, que además de soportar la precariedad estructural deben lidiar con salarios de miseria. "América siempre pagó, pero los sueldos son bajísimos. Si no hacés horas extras, te cagás de hambre. Como todos", resumió la fuente. Y detalló que los directivos se escudan en el congelamiento de paritarias para evitar recomposiciones salariales: "Se agarran de que el gobierno tiene las paritarias pisadas en un 1%, entonces no te suben más".

Los problemas estructurales que hunden a A24

Pese a todo, el canal logró recientemente superar en rating a LN+, un hito que llega a pesar de -y no gracias a- su infraestructura. "Pareciera que a A24 no lo quiere nadie, pero por ahí pasan las figuras políticas, entonces lo tienen", le expresaron a este portal. Sin embargo, aclaró que el éxito es más mérito de los equipos periodísticos que del management técnico. "Todo esto es a pesar del esfuerzo que hacen para que no funcione".