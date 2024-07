Furia contra Cinthia Fernández por el "reality con Castillo" en las redes: "Papito se fue con otra"

Después de posicionarse como una de las principales críticas de Eugenia "la China" Suárez por sus romances con hombres en pareja, Cinthia Fernández quedó en offside al blanquear la relación floja de papeles con su abogado, Roberto Castillo, quien mantiene desde hace un mes un fuerte litigio con su ex por la cuota alimentaria de sus dos hijas menores, Olivia y Helena.

En un intento por dejar atrás las esquirlas de las fuertes denuncias mediáticas que la semana pasada realizó Daniela Vera Fontana, el abogado penalista decidió compartir una foto junto a Cinthia y sorprendió al confesarle su amor en las redes sociales. "Te amo", le dedicó.

Atenta a la demostración de amor, la bailarina no titubeó a la hora de ser recíproca y le respondió con un tierno posteo, que generó cientos de reacciones: "Mi amor, te amo y sos un hombre y papá increíble. Orgullo de tener a mi lado a alguien como vos".

Si bien la pareja recibió decenas de mensajes de felicitaciones, muchos de los seguidores de Cinthia decidieron "solterle la mano en esta" y le recordaron sus constantes y filosas críticas a Suárez: "¡Y vos hablabas de la 'China' Suárez!".

Otros usuarios se hicieron eco de las denuncias de la ex de Castillo, quien no sólo avanzó con una demanda por alimentos, sino que lo denunció en los medios por haberle sido infiel con Fernández. "Todo bien, pero le podrías decir a ella te amo en privado, espera que tu ex haga el duelo por respeto a la mamá de tus hijas que decís que tanto amás", interpelaron a Castillo.

Cero respeto al duelo de la madre de tus hijas. Eso no te hace ni ahí buena persona"

¡Pagá la cuota alimentaria, Robertito!"

¿Hace un mes que están y ya se aman?"

"No se puede decir a una pareja 'papá increíble' cuando no tenés hijos con él. Hay que respetar. El hecho de cómo es como padre es una cosa que sólo le compete al círculo que es de la madre de sus hijos, él y sus hijos. Como mujer hay que respetar, podés decir excelente novio; pero si no tenés hijos con él, deberías ubicarte", cruzó otro usuario a Cinthia.

Entre los mensajes, también hubo críticas al flamante novio de la bailarina por los dichos de su ex, quien no sólo lo acusó de haberle sido infiel, sino que además reveló que cuando lo confrontó por los rumores del affaire con Fernández, él la miró a la cara y le dijo: "Jamás. No es mi tipo de mujer".

"De onda, me alegra que estés pasando un gran momento, pero deberías respetar el dolor que esto le ocasiona a tu ex. Por cosas como estas es que las mujeres actúan por despecho", le espetaron.

El fandom de Cinthia se activó y fueron muchos los usuarios que criticaron a la ex del abogado por hacer pública la situación. "Minas diciendo que se ponga la ex a trabajar. La ex pelea porque tipos como estos se calientan con otra y empiezan a hacerse los pobres".

"Si sus hijas tenían un estilo de vida carísimo no debe cambiar porque papito se fue con otra. La responsabilidad de padre es para siempre, le guste o no ella es la madre de sus hijas. Ya verá él cómo se arregla con las hijas después de su mayoría de edad. Ahora son menores y viven con la madre".