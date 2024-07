Guido Süller no le tiene miedo a Nico Occhiato y molestó a la hermana de Lali Espósito

Las cosas en Luzu Tv, canal de streaming de Nico Occhiato, no vienen muy bien. Diversos conflictos e internas tanto al aire como en privado preocupan al joven empresario. La preocupación de su jefe no detiene a la lengua filosa de Guido Süller, quien hace días viene exponiendo su desagrado.

El 2024 suponía grandes éxitos para los pioneros del streaming, sin embargo no se dieron así las cosas. Con el inicio de Patria y Familia todo venia de maravilla. Los integrantes se ganaron rápidamente el cariño del público por su exótico humor. Pero, todo lo que sube tiene que bajar, y la caída suele ser dolorosa.

Guido Süller y Anita Espósito protagonizan la pelea del momento

Süller se sentó en LAM y defenestró a sus compañeros, especialmente a la hermana de Lali Espósito. Luego de su paso por el programa de Ángel De Brito, se reunió con sus compañeros, a una reunión que llegó una hora antes ¿por miedo? No todo pudo quedar puertas adentro y cuando la cámara se encendió la tensión copó el estudio.

Los dos protagonistas de la pelea provocaron un momento de tensión en pleno aire cuando opinaron sobre el paso del mediático por América, donde se destapó la mala relación que tienen. Tratando de quitar importancia a los dichos de su compañero, Anita fue tajante cuando le preguntaron cómo se lo tomó: "No es la primera vez en la vida que escucho en la televisión o veo en las redes algo referido a mí, mi familia, así que todo bien", comenzó. Rápidamente Guido dejó en claro que nunca se mete con la familia de la gente, así que pidió que no pongan palabras en su boca.

Guido Suller revela los secretos de "Patria y Familia"

Ya molesta por la situación, la conductora volvió a explicar que está acostumbrada a que hablen de ella ya que es parte de una familia conocida. Rápidamente los demás participantes de la mesa decidieron apoyar a la actriz y sacarla de la incomodidad, por lo que preguntaron quién era su hermana famosa de la que hablaban. Guido, sin apoyo, lanzó: "Te voy a hacer famosa". "No, no quiero ser famosa", devolvió. Luego, con notable incomodidad, hizo un comentario sobre el ciclo de América. "Me da miedo ir a LAM. Siento que no tengo nada interesante para decir", remató.

La buena relación parece imposible a esta altura. Süller al salir del programa tampoco se quedó callado y en móvil con LAM volvió a irse de boca: "No sabía el grado de sensibilidad, acá hay otra sensibilidad, entonces cualquier cosita, es una bomba atómica", comentó, dando a entender que la producción de Luzu Tv esta indignada por lo que está generando con su pelea.

La decadencia de Luzu Tv

Antes, Nico Occhiato sumaba visualizaciones, ahora problemas. Y es que los canales de streaming se hicieron tan normales que es difícil superarse día a día. Esto pasó a "Entre Nosotros", el formato con conductores más jóvenes del canal.

El pasado miércoles, Manu Dons, Domi Faena, Mateo Guasconi y Martu Ortiz anunciaron que el viernes será su último programa: "Es un ciclo que se cierra", coincidieron los cuatro. Lo cierto es que su programación venia perdiendo visitas debido a problemas personales de los integrantes. Desde una separación amorosa hasta un robo en pleno estudio fue lo que marcó su decadencia.

El dueño de la programación no quiso soltarles la mano, pero los jóvenes no le dieron más opción: "Estoy acá para felicitarlos. Los escucho y me veo reflejado porque a mí a su edad también se me han terminado ciclos y es duro, es un aprendizaje, pero es lo mejor que pase para este programa, para este grupo. Más allá de que se puedan mandar cagadas, tienen una esencia de buena gente, laburadores y de talento. Son un ejemplo para todos los pibes de su edad. Esto es recién el arranque", fueron sus palabras en directo.