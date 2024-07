¿Cansada o despechada?: Flor Vigna confesó cómo se enteró que Luciano Castro le fue "infiel" con Siciliani

¿Soltar? Esa no estaría siendo una opción para Florencia Vigna, que -poco a poco-, va revelando los detalles más oscuros de su relación con Luciano Castro. El actor, que al parecer borró cassette y ya no la registra, inició un nuevo romance con Griselda Siciliani, y despertó la furia de su ex novia. Escribir canciones de despecho no fueron suficientes para liberar todo lo que sentía la ex campeona del Bailando por un sueño. "Cuando te meten los cuernos te cuesta un montón", había dicho una de las primeras veces que habló públicamente con Socios del Espectáculos y ahora fue por más: contó cómo se enteró que el galán le había sido infiel.

Luciano Castro y Flor Vigna, una historia de amor que fracasó

Si bien no se sabe si utiliza a su ex pareja por marketing o si realmente quiere dejar al descubierto el lado "malo" del galán, lo cierto es que desde que se estrenó su nueva canción "Valiente", la joven se vió comprometida en diversas polémicas y sacó a la luz nuevos detalles de la ruptura: "Yo nunca había vivido una infidelidad de ninguno de los dos lados. Entonces, me pasa por primera vez y no estoy lista para asumirlo en público. Lo estoy entendiendo en privado, con familia y amigos", comenzó diciendo.

Además, confesó que por la diferencia de edad que había entre ambos -20 años- le costó ponerse a la par de su pareja, a quien con el tiempo fue admirando cada vez más y eso la dejó débil ante una persona que la manipulaba constantemente. Una vez que Castro y Siciliani oficializaron públicamente su relación, Flor Vigna entendió que era el punto final de su historia de amor, a pesar que desde febrero ya no está en pareja con el actor.

Flor Vigna sin filtro

Con el corazón roto, la bailarina destacó que nunca había vivido una infidelidad, ";e pasa por primera vez y no estoy lista para asumirlo en público", dijo, para minutos más tardes confesar cómo fue el día que se enteró que le estaban poniendo los cuernos: "Hubo algunas discusiones por teléfono y ahí me enteré de todo, porque me lo dijo él", afirmó. Por último, dejó en claro que esto es solo el comienzo de los mil capítulos que le tocó vivir junto a Luciano, pero aclaró que -por ahora- no quiere revelar más detalles porque -según explicó- se traicionaría a sí misma. ¿Cuánto tardará Flor en volver a hablar de su ex?