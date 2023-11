Homofobia, incómodas miradas y gestos repudiables: la machirula entrevista de "Duka" y Azzaro a Nati Jota

La entrevista de Flavio Azzaro y su compañero en el programa El Loco y el Cuerdo, Andrés Ducatenzeiler, a Nati Jota se pasó de la raya del buen gusto. Con preguntas homofóbicas, incómodas, machistas y hasta comentarios y gestos con una carga de deseo sexual explícito, ambos hombres hicieron padecer la influencer un momento patético, que rozó el acoso, y que no terminó en escándalo por el excelente manejo que hizo ella de la situación.

Es que es un hecho que, ante tantos embates cargados directamente de un onanismo explícito, la conductora del stream Sería increíble de la productora Olga, hasta podría haberse parado e ido del lugar, aunque lo cierto es que la joven piloteó la situación con mucha altura y hasta dejó en evidencia las desubicadas reacciones de sus interlocutores.

Flavio Azzaro y Andrés Ducantenzeiler al frente de El Loco y El Cuerdo.

Ni bien la influencer ingresó al estudio para sentarse entre los dos conductores, fue observada por "Duka" de una forma completamente lasciva. Lo mismo hizo cuando se paró para irse, aunque ahí el ex presidente de Independiente completó el combo directamente llevándose dos dedos de su mano izquierda a la boca, emulando el gesto que se hace cuando se come o se observa un manjar culinario.

"No estoy en pareja hace rato", contestó Nati cuando Azzaro le preguntó sobre su situación sentimental. "Pero ahora no es estar en pareja, es estar en simultáneo", deslizó Ducantezeiler sin miedo a desubicarse. "A mí, eso no me gusta, ¿a vos te gusta?", contraatacó la periodista, con un sutil movimiento que expuso el desborde del ex dirigente.

Los comentarios descontracturados recién habían empezado. "¿Hay muchos pibes que toman Viagra de la edad tuya?", cuestionó Azzaro. "Nunca me pasó, creo. Me dijeron que me pasó y no me enteré", reveló la joven.

"Si tienen que tomar Viagra con ella terminó el mundo, boludo. Prendé un fósforo y que explote todo", opinó "Duka", cosificando a la mediática. "Se ponen nerviosos me dijeron. Andy Kusnetzoff en Perros de la calle me lo dijo. Yo siento que no, pero no sé", reconoció Nati. "Es para asegurar la bocha", explicó un Azzaro que evidenció experiencia en el rubro.

Allí fue que Jota, sin miedo al debate, comenzó a indagar respecto a cuándo comenzaba a tomarse la pastilla recomendada para la disfunción eréctil. Luego de que el periodista deportivo reconociera que "no hay edad" para el consumo de Viagra, la joven le preguntó directamente al más grande de los tres que estaban presentes. "Jamás en mi vida. Si no tengo con una mujer que me gusta, me pego un cohetazo", expresó el ex dirigente del fútbol argentino.

Nati Jota.

En el medio los comentarios en la transmisión por Youtube también fueron parte de la cosificación de la joven periodista. Aunque la responsabilidad de los espectadores no se puede comparar bajo ningún punto de vista con la de quienes llevan adelante el streaming en el cual lo peor estaba por llegar.

"Sos curiosa", le indicó "Duka" a Nati. Tras la afirmación, en un tono completamente lascivo, declaró: "Por eso hablás de pijas y de coger todo el día". La violencia de la estigmatización machista y anticuada fue un golpazo directo al buen gusto. No por el insulto ni por la expresión soez, sino por la dinámica acosadora que ya se percibía en la transmisión.

Flavio Azzaro.

"¿Te gustan las minas?", fue la siguiente pregunta que hizo Azzaro. "No particularmente. Me gustan los varones, pero tampoco ponga la cara de asco que vos pondrías si estarías con un chabón. ¿Me explico? Viste que en general el hombre heterosexual te dice no, ni en pedo, pero yo te digo 'por ahora no'", detalló Nati.

"¿Te diste un beso con una mujer alguna vez?", insistió Azzaro. "Sí", afirmó la invitada. "¿Y qué onda?", continuó el hincha de Racing. "Me pareció divertido chapar", reveló Jota. "Pero eso no es nada, flaco", cuestionó Ducatenzeiler. "No, Duka. ¿Vos te diste un beso con un chabón", le preguntó a su compañero. "Sí, pero perdoname que te diga como amigo, estás preguntando boludeces. Preguntale si tuvo sexo oral con una mujer", lanzó, pasándose de la raya de forma ostensible.

Finalmente, el ex dirigente del Rojo terminó su participación intentando hacer una suerte de chiste con un juego de palabras y le aseguró a Nati que en la ciudad italiana de Bérgamo hacen una competencia de mujeres "chupando pij...". La buena conducta de Jota fue la razón fundamental por la que no se fue del programa. Si bien la conductora siempre manejó la situación con altura y mucha cintura, la cosificación de la invitada al programa de Azzaro fue escandalosa y repudiable.