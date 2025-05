José María Muscari desmintió a Pallares y Lussich: "Jamás Nacho Viale me pidió que se levantara la obra"

Luego de que los conductores de Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, aseguraran que la obra teatral Mirtha, el mito llegaba a su fin por decisión de Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand, José María Muscari salió al cruce con una contundente desmentida. No solo desarticuló la versión difundida al aire, sino que -consultado por BigBang - el humorista cuestionó la información dada por los conductores del ciclo de América y hasta compartió el ida y vuelta que mantuvo con una de las productoras del del programa aclarándole lo que en verdad ocurría con la obra, algo que al parecer desde Intrusos decidieron ignorar.

El posteo de Muscari desmintiendo a los conductores de Intrusos

Una vez que las versión salió publicada por varios medios y comenzó a circular a gran velocidad a través de las redes sociales, Muscari abrió su cuenta personal de X y desmintió de forma directa a los conductores del ciclo de América TV. "Info errada: JAMÁS NACHO VIALE me pidió eso. La obra tenía solo 4 funciones en abril que fueron un HIT. Se agregaron 4 más por el éxito en mayo. Y este domingo 25 de mayo terminan las 8 funciones pautadas. ASÍ FUERON ANUNCIADAS SIEMPRE: 4 ÚNICAS FUNCIONES, luego 4 más", escribió, además de tildar de "falsa" la información dada por ambos periodistas de espectáculo. Pero no se quedó solo con el posteo.

El intercambio de chats de Muscari con la producción de Intrusos

En diálogo con este portal, el director teatral compartió las capturas de su intercambio con una de las productoras de Intrusos, en las que explicó con claridad que el final de la obra no fue producto de una decisión externa ni, mucho menos, de un conflicto con Nacho Viale. "Jamás hablé con él. Solo en marzo que me dio el ok para hacerlo y nos cambiamos mensajes. Luego nunca más hablé", le respondió Muscari a Villalba, ante la consulta sobre si existía alguna tensión con el productor. "El llamado no existió conmigo", aseguró el director, negando que Viale haya intervenido para dar de baja el espectáculo.

En los mismos mensajes, Muscari detalla que Mirtha, el mito fue pensada desde un comienzo con cuatro funciones en abril. Debido al éxito, se agregaron cuatro más durante mayo, y este domingo 25 es la última función, tal como estaba pautado desde hace semanas. "Este video circula hace un mes. Está en mis redes y en las de todo el elenco", le aclaró también a la producción del programa, junto con el video promocional al que tuvo acceso este sitio.

Sin embargo, en el ciclo de espectáculos hicieron caso omiso a la aclaración del propio Muscari. "Se levanta la obra de Mirtha porque Nacho Viale no quiere que siga", dijo Rodrigo Lussich, y hasta deslizó que el motivo detrás del supuesto conflicto habría sido una foto promocional en la que aparecía Mirtha Legrand junto al director, generando, según él, una percepción errónea de que la diva formaba parte del elenco. "A mí me parece que hay un tema de guita, de los derechos", remató Lussich.

Lo cierto es que, al menos por parte de Muscari, no hay conflicto alguno con Nacho Viale, y el cierre de Mirtha, el mito ocurre en los tiempos que fueron anunciados públicamente desde el primer momento. El propio director, incluso, agradeció en su momento la presencia de Mirtha Legrand en el estreno, donde la diva se mostró emocionada: "Estoy muy feliz de estar acá. Llenan el teatro todas las noches", dijo aquella noche. Lejos de cualquier escándalo, Muscari continúa enfocado en otros proyectos teatrales como Sex, que sigue en cartel y de gira por el país. Mientras tanto, la versión malintencionada sobre el abrupto final de Mirtha, el mito quedó desmentida con pruebas concretas.