Nancy Pazos rompió el silencio tras su suspensión de Telefe por no estar de acuerdo con Mariana Brey: "Me fueron"

El regreso de Nancy Pazos al panel de A la Barbarossa no estuvo exento de polémica. Luego de ser suspendida por Telefe durante una semana, tras ausentarse en desacuerdo con una nota realizada por Mariana Brey a Javier Milei, -que definió como "propaganda" más que como un trabajo de entrevista serio- la periodista volvió al programa con una actitud que dejó claro que las tensiones están lejos de disiparse.

En la emisión del lunes 19 de mayo, el programa abordó los resultados electorales en CABA, lo que sirvió como escenario para que Pazos lanzara duras críticas al Gobierno. Estas intervenciones generaron constantes fricciones con sus compañeros, pero especialmente con Brey, a quien intentó interrumpir en varias oportunidades. Mariana, sin embargo, no se quedó callada y dejó en claro que no se dejaría intimidar por su colega... lso idas y vueltas fueron insoportables.

Mariana Brey y Nancy Pazos

Horas después, Nancy rompió el silencio en una entrevista con el programa Intrusos, donde no dudó en expresar su versión de los hechos: "Nunca me fui, me fueron, que es distinto. Me dieron una semana de vacaciones", aseguró la periodista, dejando entrever su descontento con la decisión tomada por el canal.

Además, Pazos habló sobre cómo vivió su regreso al ciclo matutino: "Lo viví normal, como todos los días. Todos tenemos un nivel para laburar en esta profesión que uno tiene un nivel de hipocresía muy grande".

Respecto a su relación con Brey, Nancy no evitó ser directa: "Fue como siempre, yo entro a maquillaje cuando ella ya está y hubo un 'Hola' general. Contestamos como todos y seguimos de largo", comentó. Sin embargo, dejó entrever que el vínculo entre ambas está lejos de ser cordial: "No tengo relación con ella, no querría verla todos los días. Veremos qué decide el canal de acá a fin de año", se despachó sin pelos en la lengua.

El enfrentamiento entre ambas periodistas parece haber marcado un antes y un después en la dinámica del programa. Mientras tanto, las miradas están puestas en qué rumbo tomará Telefe frente a esta evidente falta de química en el panel. ¿Será este solo un capítulo más en la telenovela entre Nancy Pazos y Mariana Brey? Solo el tiempo y la producción- lo dirá.