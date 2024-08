La autocrítica de Pepe Ochoa tras el fin del embarazo de "El Chino": "Si me quieren cancelar..."

La pérdida del embarazo de siete semanas María del Rosario Sosa Unzaga, mejor conocida como Marisol, y Martín "El Chino" Ku, además de traer tristeza en la pareja, también llevó a reflexionar al periodista de LAM Pedro "Pepe" Ochoa, quien hizo una autocrítica por haber dado la primicia -con el aval de ambos- antes de los tres meses de gestación que recomiendan los profesionales de la salud para considerar consolidado el reciente embrión.

"Quiero decirle a toda la gente que yo no me escondo. La verdad que, obviamente, parte de mi trabajo es la información y esta fue información que yo di. Hoy soy protagonista de esto porque soy el que contó el embarazo de 'El Chino' y Marisol, que contó en una historia que lo perdió", aseguró Ochoa, sin miedo a hacerse cargo de lo que hizo. "Quiero reflexionar porque, la verdad, no me parece que sea un tema para debatir", añadió.

"Obviamente pude entender muchas cosas a raíz de lo que sucedió cuando conté la información. Para los que no saben yo al otro día salí a pedir perdón, porque me di cuenta que hay dos posturas que puedo tomar. La del periodista y de la información y defender eso, que me puedo escudar en el derecho a la información y todas estas cuestiones, pero elijo reflexionarlo desde mi parte humana", reconoció en relación a la primera autocrítica que realizó, sólo un día después de anunciar el embarazo.

"En su momento pedí disculpas, vuelvo a pedir disculpas. Entiendo y la verdad que me llamo a mí a la reflexión de qué tipo de comunicador quiero ser de ahora en adelante. La verdad es que nunca estuve en una situación así. Me parece que lo interesante, lo importante, es nuevamente pedir disculpas porque no soy mal tipo, no soy mala gente , no me importa dar una primicia a costa de esto que les pasa a ellos, y la realidad que mi reflexión tiene que ver un poco con eso", aceptó Ochoa, en una exposición que demostró arrepentimiento.

La dramática publicación de Marisol, la pareja de Martín "El Chino" Ku, tras la pérdida de un embarazo.

"Creo que, más allá de si mi habilitan o no, evidentemente los tres meses sí son importantes. Y que, tal vez, en el momento que ellos estaban viviendo, tal vez sumarles esta cuestión mediática, no sé si fue la mejor", cuestionó el panelista de LAM y conductor del stream Bondi que encabeza Ángel de Brito.

"Por supuesto es mi laburo. No me escondo, estoy sentado acá en mi programa con Fefe (Bongiorno), dando la cara. Y la realidad de todo esto es que me parece que está buenísimo el debate, que si todos me quieren cancelar, creo que tienen el derecho para hacerlo. A todas estas cuestiones no me voy a poner en ningún lugar de nada. Simplemente voy a decir que estoy acá y si me mandé una cagada puedo pedir perdón porque no se me caen los anillos", aseguró el periodista.

Martín "El Chino" Ku y la tristeza por tener que anunciar que el embarazo que atravesaba su novia Marisol se había perdido.

El último domingo, Marisol había subido una historia a su Instagram en donde informaba acerca de la pérdida del embarazo que ya llevaba siete semanas. "El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves", afirmó. "Decidió irse rodeado de montañas, frío y el lago que tanto nos gusta", añadió allí, debido a que ambos estaban de vacaciones en la zona de Bariloche. "Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia. Les pedimos sus rezos para transitar el dolor sanamente y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna", concluyó la mujer.

Ku también se refirió a la pérdida en su cuenta de X. "Solo 7 semanitas bastaron para guardarte para siempre en mi corazón", escribió el joven. Antes había lanzado otro tuit con más enojo porque, justamente, se dio lo que querían evitar cuando se reservaron la noticia, con el fin de esperar a que se cumpla el plazo.

Los tuits de Martín "El Chino" Ku y el enojo por la filtración del embarazo de su pareja Marisol, sin haber llegado a los tres meses.

"Tristeza y mucho dolor. No es sólo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra . Justamente por esto, nos queríamos guardar la noticia hasta los tres meses. Los tiempos ajenos se respetan", sentenció "El Chino", con una voz cargada de verdades.

"La exposición tiene sus pros y sus contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias. Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital le dio toda la información a varios canales", había denunciado Ku en un primer posteo en el que se traslució un reclamo contra la falta de profesionalismo de la institución médica donde fueron atendidos.

"La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro. No es que dimos el 'ok', sino que no nos quedó otra ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora", había explicado Martín en relación a la filtración que hizo LAM.

"Estamos recién atravesando un primer trimestre. El cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas, por su salud y la del bebé. Ahora solo pedimos respeto, y paciencia, que de a poquito, cuando nos sintamos cómodos, podremos contarles todo y compartirles toda nuestra alegría", había escrito Martín Ku en la madrugada del viernes 2 de agosto, a sólo seis días de que el corazón de su hijo en espera deje de latir y casi como adelantándose a la tragedia que les tocó atravesar.