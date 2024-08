Julieta Poggio habló de Marcos Ginocchio y dejó grandes dudas: "No lo van a saber nunca"

Desde su paso por Gran Hermano, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio cautivaron al público por su tensión sexual. Y, aunque en un principio negaron su romance, fue cuestión de meses para que salgan a la luz los detalles mejores guardados. En esta ocasión, fue la modelo quien se pronunció sobre el impacto del shippeo "Marculis".

Días atrás, la artista blanqueó su nueva relación con Fabrizio Maida, con quien vivió unos románticos días en Bariloche: spa y sky fueron las aventuras que compartieron en redes sociales. Con esto, parecía poner fin a su vínculo con "El Primo", pero demostró que aquello será motivo de charla a cada lugar que asista.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, la relación que no pudo ser

Poggio se sentó en la mesa de Rumis, canal de stream que compite con Olga y Luzu TV, donde se sintió cómoda para revelar detalles que nunca había contado: "Fue una fama de 0 a 100. Cuando salí me encontré con un shippeo, que es algo muy fuerte, es tanto lo que la gente te quiere ver que creo que por eso salen tantas parejas de Gran Hermano", comenzó.

La cantante infantil reconoció su amorío con Marcos Ginocchio y encontró un culpable para su enamoramiento: "Vos ves esos videítos tiernos y como que te enamoras de lo que la gente se enamoró", dijo sobre los edits que creaban los fanáticos con imágenes de los jóvenes, mirada, charlas y sonrisas que llegaron más allá.

Sol Pérez, conductora del ciclo le consultó: "¿A vos te paso de enamorarte de la historia también?". Una pregunta que dio el pie perfecto a Julieta para expresar sus sentimientos hacia el ganador del reality show y aclarar que nunca fueron novios: "A mí me gustaba mucho Marcos, estuve re enamorada de él en su momento", confesó a corazón abierto.

¿Por qué terminó Marculis?

La influencer reconoce su romance con Ginocchio como una etapa linda en su vida, de la cual aprendió muchísimas cosas, sin embargo es un capítulo culminado y los motivos prefirió guardárselos: "La gente no sabe lo que pasa adentro de una relación, por qué no sé dio entre nosotros, no lo van a saber nunca, solo lo sabemos él y yo. Lo que puedo decir ahora es que recontra recuperamos la relación linda que teníamos en la casa, volvimos a ser súper amigos, tenemos mucha confianza", expresó.

Julieta Poggio empatizó con las pocas palabras de Marcos Ginocchio y sintió la necesidad de defenderlo ante los rumores que lo vinculan con múltiples chicas en los boliches: "Yo siempre tuve que hablar por los dos, porque él no es tanto de hablar. Hay un montón de cosas que son mentiras, ósea lo sé porque él me lo dice", esto último fue una indirecta para Coty Romero, quien en su momento reveló que mantuvo relaciones con el modelo, y fue la misma Poggio quien lo negó en todos los programas, mientras tanto "El Primo" brilló por su ausencia.