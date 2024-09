La caída en desgracia de Icardi: el viaje exprés a la Argentina, las dudas en Turquía y la lapidaria bienvenida de Wanda

Pasaron dos meses desde que Wanda Nara y Mauro Icardi anunciaron su separación. Desde ese entonces, la empresaria se dedicó de lleno a sus proyectos laborales y, aunque el futbolista intentó volver a reconquistarla, esta se mantiene firme en su decisión.

La conductora se encuentra enfocada en las grabaciones de Bake Off Famosos, el cual está a pocas de semana de su estreno. Lo que no esperaba era que el jugador deje su puesto en Estambul y llegue a Argentina acompañado de los dos hijos menores de Wanda con Maxi López: Constantino y Benedicto.

Wanda Nara enfocada en su trabajo

Icardi fue visto en el aeropuerto Internacional Ezeiza tras aterrizar en suelo argentino. Luego se trasladó a su casa, donde compartió posteos disfrutando junto los hijos de Wanda: "El león domina en silencio, mientras los perros ladran para llamar la atención", escribió en su última publicación de Instagram, junto a una imagen de su rostro y sus manos editadas con una imagen del felino.

Nara no es de quedarse callada y salió a responder."La etapa de estar sola, ir al gym, comer sano, dormir tus 8 horas, tener hábitos sanos, invertir tiempo en ti y no tener que darle explicaciones a nadie recomiendo no saltársela", escribió, remarcando que la llegada de Mauro a Buenos Aires no tiene que ver con un posible cercamiento amoroso.

Además, aquellas palabras evidenciaron que el jugador y la modelo mantenían una relación toxica, donde no sólo debía dar explicaciones, sino que además su tiempo dependía de las obligaciones y decisiones del joven.

Con indirectas, Wanda Nara sepulta a Mauro Icardi

Solterísima y empoderada, Wanda no le dio una cálida recibida a su ex pareja. Enfocada en su trabajo de conducción y las diversas campañas que realiza, la mediática también se da su tiempo para entrenar, rutina de ejercicios que incendiaron las redes semanas atrás, además de disfrutar con amigos de riquísimas cenas.

Sin Wanda su vida se desmorona

Mientras la cantante triunfa en sus distintos proyectos laborales y deja su historia de amor cada vez más en el pasado, Mauro Icardi pone en riesgo su carrera como futbolista. Y es que en las últimas horas se conoció que el delantero podría no renovar contrato en Galatasaray Spor Kulübü.

Mauro Icardi responde con indirectas a Wanda Nara

En su último partido, el futbolista terminó lesionado, por lo que el club buscó su remplazo. Se trata de Victor Osimhen, el delantero estrella del Nápoli, quien llega al país árabe a préstamo por toda la temporada. El nigeriano se la pondrá difícil al argentino, quien deberá competir por el puesto en Galatasaray.

Icardi llegó a Turquía bajo la condición de préstamo, ya que antes estaba en el PSG. Aunque sus asistencias son perfectas en el club, hay dudas respecto su renovación, ya que los dirigentes confían fuertemente en las habilidades de Osimhen.