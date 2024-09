Cata Gorostidi sacó su título universitario para ubicar a Lucía Maidana

Cuando parecía ser un martes tranquilo en Se Picó, programa del canal de stream República Z, Cata Gorostidi salió a defenestrar a Lucía Maidana, con quien se enfrentó luego de que dos ex hermanitos terminaran su relación por ser la "tercera en discordia".

La salteña estuvo presente en el programa donde se debatió sobre la polémica de los ex Gran Hermano que no fueron invitados a los Martín Fierro: "Yo creo que hay mucha envidia de la gente más grande, adulta, a los más pendejos", comenzó diciendo la joven. Jessica Gómez, más conocida como "Osito", quiso saber a quién se refería y con cierto nerviosismo esta contestó.

Lucía Maidana acusó de "envidiosa" y "mala leche" a Cata Gorostidi

"Si estás en tu casa twitteando todo el día al pedo, es porque...", dijo mientras se miraba las uñas y no pudo mantener la mirada hacia la cámara. Su colega volvió a interrumpir y advirtió que hay figuras públicas que hicieron su carrera opinando de la vida de los demás gracias a haber sido parte de Gran Hermano. Esto no le pareció oportuno a Lucía, quien resaltó que no fue criada de ese modo.

La respuesta de Catalina

Como era de esperarse, y por el medio en que en que la criticaron, la Cata Gorostidi salió a atender a su ex compañera: "Si laburar es sentarse en el stream de Se Picó a tirar mierda después de ser una boluda llorando por donde te invitaban", comenzó su descargo.

La influencer no perdonó las acusaciones y lo dejó en claro que toda posibilidad de amistad terminó de romperse: "Como se nota que no sabes laburar de anda. Si, 32 años: 9 años de estudio (facultad de medicina + residencia de pediatría 3 años) GH + DGO trabajando", contestó con su prontuario de trabajo.

Muchos usuarios apoyaron las palabras de la médica: "Imagínate que tu sueño era ir a Luzu, nunca agarrar la pala. Y tiene el tupé de hablar del trabajo ajeno", respondió al tweet una usuaria. Mientras que otros cibernautas tomaron postura a favor de Lucia: "12 años de estudio para terminar laburando en un stream donde ven 500 personas", cuestionó una cuenta fanática de la salteña.

"Envidia a vos? Pendeja pelot...", fue un segundo tweet de Cata Gorostidi, donde citó el video de Maidana acusándola de ser una persona envidiosa y "mala leche". Por su parte, al salir del programa la ex jugadora de fútbol dejó el asunto allí y no volvió a pronunciarse al respecto.