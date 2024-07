La fiesta sexual de Andrés Nara: intentó secuestrar a una escort que contrató para hacer un trio con su esposa

Como si a la familia Nara le faltara notoriedad en momentos donde otra vez los rumores acerca del divorcio de Wanda y Mauro Icardi copan los portales de noticias, en un evento que involucró a la Policía Bonaerense, el supuesto robo de dólares por parte de una dama de compañía y la intención de abrir la pareja a la experiencia swinger, Andrés Nara casi termina detenido por intentar privar de su libertad a una trabajadora sexual que contrató para hacer un trío con su mujer Alicia Barbasola.

Los eventos fueron revelados por LAM, quienes aportaron el video en donde se ve a efectivos policiales interviniendo en la calle. Aunque el origen de todo serían las mujeres que se le tiraban a Barbasola cuando iban a boliches. De acuerdo a lo que contó Yanina Latorre, lejos de enojarlo, esta situación lo invitó a pensar en realizar un trío con otra mujer.

"Al papá de Wanda le gusta una nueva práctica en su vida privada. Contrata chicas para enfiestarse con Barbasola. Parece ser que ellos van mucho a boliches. Y Ali es linda y las mujeres la siguen, parece que se la quieren levantar. Al señor le empezó a calentar la situación. Y le vio el lado... 'me las llevo a estas dos a casa y las reviento a las dos'", especuló Latorre.

La conductora de LAM reveló que a Barbasola se la veía "cariñosa con las chicas". "Le gusta", soltó Nazarena Vélez. "Pareciera. Pero Ali no quería arrancar. Y él le empezó a hacer la cabeza: 'Que vos no me querés', 'Si me quisieras me darías el gusto', 'Si te vas con una mina sola es infidelidad, si lo hacemos los tres es pareja'. Muy Wanda", continuó.

Andrés Nara y Alicia Barbasola, el día que dieron el sí.

Según el relato, la mujer finalmente accedió a la experiencia swinger. "La llaman, la contratan, la señora se apersona en el hogar de esta pareja. La chica se apersona en el hogar de los Nara. Empieza el jugueteo. En un momento Ali empieza a sentirse incómoda. Acusa dolor de ovarios", detalló Latorre. "Ahí empieza a ver que el señor se coloca un profiláctico, la otra chica se desnuda, y Ali dice: 'No arranco'. Acusa ella: 'Me vino'", sentenció.

"Cuestión es que Nara se calienta en el mal sentido de la palabra, rajan a la piba, se quedan los dos, se pelean: 'Vos no me la remás'. Se va. Termina", relató Yanina, quien explicó que "desde el entorno de Barbasola, la chica es una amiga de la pareja" y que de acuerdo a "la parte Nara te dicen que Nara contrata".

El beso del sí entre Andrés Nara y Alicia Barbasola.

"A la semana la vuelve a convencer. Llegan a la casa y está parada en la puerta la chica. Alicia no sabía qué hacer. Entran los tres a la casa y Alicia dice: 'Se me perdió el gato'. La chica le dice: 'Yo salgo por el portón'. Alicia le da el control remoto, le explica cómo abrirlo, la piba se da a la fuga. Andrés entra al cuarto, revisa la cajita de los dólares, no estaban los dólares. La piba los afanó mientras buscaban el gato de Alicia", expuso Latorre.

"La piba se da a la fuga, Andrés se sube endemoniado a su camioneta, la sube a Alicia, la empiezan a seguir, la encuentran, la interceptan, la baja de los pelos, la zamarrea, y le dice: 'Llevala a casa y la encerramos ahí hasta que nos dé los dólares'", señaló la panelista de LAM. "Quilombo de vecinos, aparece el policía y le dice: 'No te hagas el loco que te llevo detenido'. A la piba la tantean un poco, la tocan, no le encuentran los dólares. Andrés se calienta porque le decía que los tenía dentro de la ropa. A la piba la dejan ir, era policía también. Y Andrés queda casi privado de su libertad", concluyó.