Lali aniquiló a Milei en pocas palabras: "Voy a armar un quilombo con todo esto"

"Qué peligroso. Qué triste", fueron las cuatro palabras que dinamitaron las redes sociales y los trolls de Javier Milei. Lali Espósito se lamentó -desde España donde estaba trabajando y desde donde votó- porque el libertario había ganado las elecciones primarias.

Ahora, once meses después y en una entrevista divertidísima con Moria Casán en su streaming "Madre Nodriza" donde hablaron desde cómo se conoció con Pedro Rosemblat a cómo está después del escándalo que armaron las Fuerzas del Cielo por ese tweet.

Moria y Lali en el rodaje de la canción "Quiénes Son" que las unió para siempre

Moria le preguntó si le había "dolido" lo que pasó. Sin dudarlo, Lali dijo: "Dolió no es la palabra. Me enfrenté a algo muy nuevo para mí. Excede el tweet, no estamos hablando de tweets".

En esa misma línea, continuó: "Es algo mucho más profundo y generó un nivel de discusión y de daño entre los pares, los seres de a pie que nos representa un gobierno, como todos, vos, yo los compañeros que estamos acá", dijo y agregó reflexiva: "Generaron una especie de odio entre nosotros por esto de 'los artistas que cobran', quisieron instalar una cosa que no solo es mentira sino que es desinformar, desde mi punto de vista, a la gente".

"Voy a armar un quilombo con todo esto", dijo Lali entre risas pero siguió: "De cómo funcionan los espectáculos que son gratuitos para la gente y acá es donde entra esta discusión: 'no es gratis porque lo pagamos todos'. No es así, es la cultura".

Sobre el ida y vuelta que sucedió entre ella y el Presidente, expresó: "Se abrió una discusión positiva, por eso no me enojé", dijo y siguió: "Se abrieron unas puertas rarísimas de explicar cosas muy obvias. Yo no estoy del lado de ningún gobernante, estoy del lado de la gente".

Lali hablaba y Moria Casán llamativamente escuchaba en silencio. La artista habló sobre la batalla cultural que intenta llevar adelante Javier Milei: "Hay una gran desinformación, me usaron a mí de cara y quisieron hacer creer que todo es un choreo. Yo, lo único que hice, es defender la cultura de la que formamos parte".