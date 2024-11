¿Lanata sabe o no sabe? Elba esquivó las balas, pero las hijas le habrían contado todo

La esposa del periodista Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, fue consultada sobre los rumores que indicaban que el comunicador estaría al tanto de la disputa familiar y, en ese sentido, la abogada apuntó, de manera sigilosa, contra las hijas de Lanata.

En principio, Marcovecchio aseguró que el periodista "está mejor" y se espera "a que los médicos nos confirmen respecto a la rehabilitación". Sin embargo, como el comunicador recuperó la capacidad de diálogo, trascendió que, al enterarse de la disputa, habría dicho: "Qué lío hay afuera".

"Sí, Jorge fona, habla, pero que sepa lo que pasa afuera, me extraña", inició e intentó disuadir la conversación al señalar que quienes lo instauraron, lo hicieron al hablar "desde el cariño".

No obstante, cuando fue consultada directamente por la frase, la esposa del periodista retomó: "No te podría decir que es mentira porque tendría que haber estado presente. Por lo menos de mi parte, Jorge no, no tiene que saber nada de lo que pasa afuera. Él tiene que recuperarse".

Al remarcar la frase "de mi parte", y con la restricción de visitas que tiene Lanata, solo resta que Bárbara y Lola hayan develado la información a su padre.

"Lo único que él (Lanata) necesita es oración, amor y compañía. Estoy muy esperanzada, la oración de la gente hace mucho y el cariño que le brindan los médicos y enfermeros. Es fantástico", continuó Elba.

En cuanto a su relación con la hija mayor del periodista, Bárbara, Marcovecchio sólo llegó a iniciar alguna frase que no concluyó y se fue, de la misma manera que trató el contexto legal y las demandas familiares.