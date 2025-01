Las hijas de Marcelo Tinelli no ocultan el odio contra su novia, Milett Figueroa: ironía, malas caras y destratos

Marcelo Tinelli vive un conflictivo presente debido a sus problemas económicos, familiares y amorosos. En este marco, estuvo en el foco de los medios luego de que Ángel de Brito revelara los detalles más contundentes sobre su relación del empresario con Milett Figueroa: el romance se terminó.

A la información del periodista se sumó la confirmación de Yanina Latorre, que aseguró que la historia entre el conductor y la oriunda de Perú es cosa del pasado aunque los protagonistas no oficializaron públicamente, ya que están próximos al estreno de la serie "Los Tinelli" que estará disponible en Prime Video a partir del 17 de enero.

"Los Tinelli" se estrena el próximo 17 de enero en Prime Video

Hace pocas horas, se viralizó un pequeño fragmento del reality show familiar, donde se vio a Micaela, Candelaria y Juana Tinelli unidas en contra de Milett, a quien cada vez soportan menos.

En el clip, titulado "POV: la novia de tu papá es más chica que tú", se vio a las hijas del ex dirigente deportivo criticar cada una de las actitudes de su "madrastra".

Las hijas de Marcelo Tinelli contra Milett Figueroa: no ocultan su odio

El clip comienza con tomas de Milett y Tinelli muy acaramelados, lo que incomodó a las jóvenes, que no dudaron en hacérselo saber a su padre: Micaela, la hermana mayor e incluso más adulta que la novia de su progenitor, le reclamó que " se pone a apretar en medio de la mesa ".

Desde que oficializaron su romance, la pareja se caracterizó por ser bastante expresiva y efusiva en sus muestras de cariño. Sin embargo, esto no parece ser bien visto en presencia de las hijas de Tinelli: "Me parece que tiene que ver con la edad de ella. Creo que tiene 31. O sea, incluso es hasta más chica que yo ", comentó Micaela ante la cámara, refiriéndose a los besos frente a ellas.

El navegador no soporta este contenido.

"Estoy en una familia nueva, están todos sus hijos, lo primero que quiero hacer es buena letra, no me voy a quedar encerrada en el cuarto", dijo Juana Tinelli mientras en video muestra imágenes de Figueroa alejada de la familia. Además, se vio a Milett abriendo su corazón, en un momento íntimo y de confianza, a Candelaria Tinelli, una charla donde reveló que ya los considera tan cercanos como a una familia: "Ya siento que los quiero, que son mi familia también", dijo visiblemente entusiasmada con una copa de champagne en mano. A lo que la joven que se caracteriza por sus tatuajes se mostró un poco irónica: " Qué bueno que se sienta tan rápido parte de la familia ".

Está claro que las tres hermanas no aceptan a Milett Figueroa, y es que no sólo sus palabras fueron marcadas por la frialdad y la distancia, sino que sus caras demostraron que no están cómodas con la vestimenta y actitudes de la novia del conductor de televisión. El clip se viralizó rápidamente en redes sociales, y los usuarios no tardaron en salir en defensa de la peruana: "Cuánto bullying a Milett, feo fomentar eso", fue uno de los comentarios con mayor repercusión, además de los mensajes que acusaron a las hijas de Marcelo Tinelli de ser "las verdaderas villanas" de esta historia.