"Lo recortaron y editaron": Yanina se defendió tras sus dichos racistas y contó que habló con Pampita

El lugar común acerca de que los padres harían cualquier cosa para defender a sus hijos, se cumplió en el cruce entre Yanina Latorre y Carolina "Pampita" Ardohain, luego de que la jurado del Bailando 2023 calificara con un 6 la coreografía de Lola Latorre.

Tras aquella gala, la panelista de LAM dio su opinión sobre la devolución que la modelo le dio a su hija en la pista de baile y hasta la comparó con la supermodelo: "Lola es todo lo que Pampita quiso ser". Todo ocurrió el viernes, luego de que a la mitad de los jurados no les haya gustado la performance de la hija de Diego Latorre.

"Ella y la exagerada de la coach, las dos lloraron por demás", analizó Ángel de Brito durante la noche del martes, mientras reprendía a su panelista por su descargo. Yanina había dicho esto tras la emisión del baile en donde fue mal puntuada.

Yanina Latorre y su hija Lola Latorre.

"El problema es el siguiente, yo creo que él ve que baila divino, es imposible no verlo. Para mí lo de Cami Homs y Coti Romero fue antiguo. Lo de Lola fue distinto, y no lo digo porque sea mi hija porque yo soy súper crítica. Yo creo que Lola no es tilinga. Lola no es peleadora. Lola no se va a levantar a Marcelo (Tinelli), ni va a chapar con (Martín) Salwe, ni va a ir a garchar a la pista", había dicho Latorre en su vivo.

"Entonces ahí hay un punto de quiebre donde ella siempre es solamente baile. Es muy educada. Entonces, claro. En ese candombe vas quedando como muy blanca, muy tranquila. Y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle", expresó, haciendo su primera reflexión racista de la noche.

Lo peor estaba por llegar. Es que recién después de eso se encargó de reflexionar acerca del por qué de la nota que le dio la modelo. "Lo de Pampita me extraña un poco. Pero bueno, por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Qué sé yo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco, ser top. Lo logró, pero le costó. Lola ya nació así, es fina de nacimiento. Creo yo", aseguró la panelista.

La sentencia está llena de afirmaciones más que peligrosas para la televisión, ya que define que vivir en algunos barrios te hace mejor personas que hacerlo en otros y suelta el calificativo de "fina" como algo positivo.

Por otro lado, las conclusiones de Latorre recuerdan inevitablemente a la discriminación que otras modelos, como Nicole Neumann, le hacían a Ardohain, como cuando la bautizaron "La Muqui", por mucama, dando a entender que el trabajo de mucama era algo despectivo, y al mismo tiempo haciéndolo hacia ella por su tez más morena.

Carolina "Pampita" Ardohain, una de las modelos más bellas y exitosas del país.

El último martes, Latorre no sólo no negó las brutalidades expresadas, sino que hasta reconoció que intercambió audios con la modelo tras la viralización de sus afirmaciones, y que esta entendió lo que había ocurrido y le restó importancia.

"Hoy me habló cagada de la risa, sino ella sale como una moto y te mata. Me mandó un audio cagado de la risa. No le importa. Me dice 'entendí perfectamente lo que dijiste, es tu hija y me parece bárbaro todo lo que dijiste'. Me felicitó, los cagué a todos", señaló orgullosa de sus palabras.

Antes se había defendido, señalando que aquellos que quienes difundieron sus consideraciones "recortaron y editaron, porque la palabra envidia no está en el descargo". "Dije que me llamaba la atención de Pampita porque la hizo llorar a Lola. Me dio bronca", agregó. "Dije que no es una crítica, que es divina, que logró todo lo que quería, pero Lola es una aspiracional de la mujer que a ella le gusta. Eso es lo que pienso", sentenció.