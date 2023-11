Viciconte se desligó de la pelea de Nicole y Cubero: "Me cargan una mochila que no me corresponde"

Pasaron siete años de aquel día en que Mica Viciconte decidió apostar en el amor junto a Fabián Cubero. Si bien en un principio ambos negaban lo que estaba sucediendo, se dejaron llevar y poco a poco empezaron a entablar una relación cada vez con más seriedad. De un simple noviazgo pasaron a convivir y luego, formar una familia tiendo un hijo llamado Lucca. Sin embargo, todo lo bueno que construyeron, siempre tuvo un sobrepeso atrás: Nicole Neumann.

Es que desde el día uno en que hicieron pública su relación los conflictos no pararon de llegar. Incluso, de tantas problemáticas todo terminó en manos de la Justicia a tal punto de que los tres adultos tienen prohibido nombrarse tanto en los medios de comunicación como en cualquier ámbito.

Las cartas legales, las demandas y las constantes peleas tomaron un cierto protagonismo en la vida de Neumann y Cubero porque después de su escandalosa separación, recordaron que deberán mantener un vínculo hasta la eternidad por tener tres hijas en común: Indiana, Allegra y Siena. Aun así, a pesar de que el tiempo pasa, nada parece cesar esa mala relación y día a día las cosas se agrandan para peor.

Pero sin dudas que una de las personas más perjudicadas -sacando a las tres menores que son las que peor la pasan dentro del conflicto- es Viciconte. ¿Por qué? Desde que decidió ponerse en pareja con el ex futbolista que los líos no tardan en llegar. Si se va de vacaciones con una de las chicas, si sale, si pasa mucho tiempo, si crea un tipo de relación, todo se volvió un conflicto a su alrededor.

Sin embargo, la ex Combate tiene en claro que todo lo que pasa a su alrededor no lo elige pero tampoco puede hacer oídos sordos porque provienen por parte de la ex pareja de la persona con quien ella decidió entablar una relación y formar una familia y le pese o no, siempre va a tener que estar metida en el medio como un rebote.

No obstante, en varias situaciones aclaró que ella jamás quiso ocupar el rol de madre de ninguna de las tres jóvenes, sino más bien ser una buena compañía dentro del hogar cuando les toca visitar, o en el caso de Indiana, vivir en la casa de Cubero. Aun así, siempre que le tocó responder ante algún tipo de situación que no fuese de su agrado, a la blonda no le quedó otra o tampoco eligió otra opción que enfrentarse y dar pelea lo máximo posible.

Más allá de eso, el domingo estuvo presente en el programa Podemos Hablar bajo la conducción de Andy Kusnetzoff y tras pasar al frente para hablar de su vida privada, fue Horacio Cabak quien le hizo una determinante pregunta acerca de su rol en el medio de la conflictiva relación entre Neumann y Cubero. "¿No sentís que a veces te hacen cargar una mochila que no es tuya?", le consultó.

Ante eso, sin pensarlo y sin duda alguna, la ex participante del Bailando por un Sueño respondió: "Si, 100 por ciento. Me cargan una mochila que a mí no me corresponde". Y agregó: "Yo siempre digo que vine para aportar amor. Construí mi familia que soñé mucho tiempo, y yo siempre estaba tranquila en el sentido de que con el tiempo las cosas iban a hablar por sí solas. Al principio me decían que no iba a durar nada con Cubero porque estaba por la fama, lo que fuese, pero me quedé tranquila, y aporté lo que tenía que aportar".

En esa misma línea, detalló: "Por supuesto que no es una mochila que me corresponde a mí, pero me involucra porque soy una persona que contesto, que hablo... hoy por hoy no podemos hablar porque hay una jueza que lo impide, pero me quedó con la familia que construí, la relación que yo tengo, que la sabemos puertas adentro. Nunca se me ocurrió ocupar un rol que no era mío".

Otra de las preguntas es cómo hace para poder convivir con todo el conflicto y de qué manera lo puede sobrellevar, por lo que manifestó: "Soy una persona que hablo mucho, y si me molesta algo lo hablo mucho con Fabi. En los casi siete años siempre fue así... 'che, Fabi, esto no me gusta así, prefiero que sea de otra manera'" y amplió: "Lo vamos llevando, pequeños contratos que haces con tu pareja. Siempre, de mi lado, fue recomponer, pero es difícil".